Продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса нашёл режиссёра

Студии Paramount Pictures и Bad Robot определились с режиссёром своего сверхъестественного триллера о временах Второй мировой «Оверлорд» (Overlord). Им назначен Джулиус Эйвери («Молодая кровь»), которому достался оригинальный сюжет от сценариста «Голодных игр» Билли Рэя и самого Дж. Дж. Абрамса.

Проект разрабатывают уже больше десяти лет, и последним в сюжете отметился Марк Л. Смит («Выживший»).

Главные герои повествования — парочка десантников, которых сбивают над Нормандией. В самый разгар «Дня Д» протагонисты узнают, что бесчеловечные эксперименты нацистов оживили сверхъестественное зло. Интересно, как потом эту завязку попытаются скрестить с киновселенной «Монстро» и «Кловерфилда, 10».

Сейчас киношники вплотную займутся поисками актёров для двух главных ролей.