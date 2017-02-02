 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе Победители SAG Awards 2017 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы» Дэн Хармон рассказал, почему у третьего сезона «Рика и Морти» нет даты выхода Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне «Шерлока»
9
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса нашёл режиссёра

Студии Paramount Pictures и Bad Robot определились с режиссёром своего сверхъестественного триллера о временах Второй мировой «Оверлорд» (Overlord). Им назначен Джулиус Эйвери («Молодая кровь»), которому достался оригинальный сюжет от сценариста «Голодных игр» Билли Рэя и самого Дж. Дж. Абрамса.

Проект разрабатывают уже больше десяти лет, и последним в сюжете отметился Марк Л. Смит («Выживший»).

Главные герои повествования — парочка десантников, которых сбивают над Нормандией. В самый разгар «Дня Д» протагонисты узнают, что бесчеловечные эксперименты нацистов оживили сверхъестественное зло. Интересно, как потом эту завязку попытаются скрестить с киновселенной «Монстро» и «Кловерфилда, 10».

Сейчас киношники вплотную займутся поисками актёров для двух главных ролей.

9 Обсудить
Темы
 
Оверлорд
 10 декабря 2016 годаBad Robot и канал HBO готовят сериал о космической одиссее 29 сентября 2016 года Дж. Дж. Абрамс обещает скорый анонс фильма по игре Portal 19 апреля 2016 годаДэйзи Ридли сыграет в продюсерском проекте Дж. Дж. Абрамса.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме лета 2015 года
 
Аниме Новое аниме лета 2016 года
 
Аниме Новое аниме зимы 2017 года

Тоже интересно

 
Лазер-шоу «Три дебила» — 100 (прямая трансляция)
 
«Чужой: Потерянный рай» съел «Чужих 5»
 
Аниме ЕВА-79. Часть 2
 
Будущее игр в кино
 
Сериалы Трейлер сериала «Легенды будущего»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 184: Пятьдесят оттенков Dizzy
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo прорекламирует Switch на Суперкубке-2017, представлен новый промо-ролик консоли Sony прокомментировала рост доходов от PlayStation Network, а также продажи PS4, PS VR и PS4 Pro Yo-kai Watch 2 - Nintendo выпустит популярную RPG от Level 5 в России полностью на русском языке The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Famitsu поделился новой информацией о персонажах долгожданной игры Ys VIII: Lacrimosa of Dana - представлены новые скриншоты JRPG от Falcom
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика