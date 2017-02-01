«Переустановка Сакурады» — тизер и авторский состав

Аниме-экранизация научно-фантастических подростковых ранобе «Переустановка Сакурады» (Sagrada Reset), выход которой запланирован на весенний сезон, обзавелась первым тизером и авторским составов.

Сакурада — небольшой японский город на берегу Тихого океана, половина населения которого обладает уникальными способностями. Городская администрация регулирует использование этих способностей, обеспечивая тем самым спокойную жизнь большинству местных жителей.

Кей Асаи обладает эйдетической памятью, позволяющей ему в малейших деталях запоминать всё, что он слышит или видит, в то время как Мисора Харуки может управлять временным потоком, отматывая время назад, но не более чем на три дня. После «переустановки» Мисора теряет все свои воспоминания о будущем, однако у Кея воспоминания остаются. Вместе пользуясь своими способностями, они способны изменять прошлое, чтобы повлиять на настоящее.

И всё же одно событие им так и не удалось изменить. Два года назад из-за «отката» Мисоры их одноклассница Сумире Сома погибла. Сейчас как члены школьного «Клуба услуг» Кей и Мисора выполняют разнообразные просьбы одноклассников, параллельно с этим ища возможность вернуть Сумире к жизни. Однажды они сталкиваются с необычной просьбой: «Помогите мне оживить мою кошку».

Авторы Режиссёр Щинья Кавацура «Связь Сердец» Сценарий Кацухико Такаяма «Сасами-сан не старается» Автор оригинального дизайна персонажей Юу Щиина Дизайнер персонажей Томоюки Щитая «Бакуман» Студия David Production