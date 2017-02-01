«Переустановка Сакурады» — тизер и авторский состав

Аниме-экранизация научно-фантастических подростковых ранобе «Переустановка Сакурады» (Sagrada Reset), выход которой запланирован на весенний сезон, обзавелась первым тизером и авторским составов.
Сакурада — небольшой японский город на берегу Тихого океана, половина населения которого обладает уникальными способностями. Городская администрация регулирует использование этих способностей, обеспечивая тем самым спокойную жизнь большинству местных жителей.
Кей Асаи обладает эйдетической памятью, позволяющей ему в малейших деталях запоминать всё, что он слышит или видит, в то время как Мисора Харуки может управлять временным потоком, отматывая время назад, но не более чем на три дня. После «переустановки» Мисора теряет все свои воспоминания о будущем, однако у Кея воспоминания остаются. Вместе пользуясь своими способностями, они способны изменять прошлое, чтобы повлиять на настоящее.
И всё же одно событие им так и не удалось изменить. Два года назад из-за «отката» Мисоры их одноклассница Сумире Сома погибла. Сейчас как члены школьного «Клуба услуг» Кей и Мисора выполняют разнообразные просьбы одноклассников, параллельно с этим ища возможность вернуть Сумире к жизни. Однажды они сталкиваются с необычной просьбой: «Помогите мне оживить мою кошку».
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Авторы
|Режиссёр
|Щинья Кавацура
|«Связь Сердец»
|Сценарий
|Кацухико Такаяма
|«Сасами-сан не старается»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Юу Щиина
|Дизайнер персонажей
|Томоюки Щитая
|«Бакуман»
|Студия
|David Production
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Сэйю
|Кей Асаи
|Кайто Ищикава
|Тобио Кагеяма в «Волейбол! 2»
|Ученик первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Его способность — в мельчайших подробностях запоминать всё, что он видит и слышит. Быстро соображает и весьма находчив.
|Мисора Харуки
|Кана Ханадзава
|Серью Юбикитос в «Убийце Акаме»
|Ученица первого класса старшей школы, член «Клуба услуг». Может отматывать время назад, но не больше, чем на три дня. Сделаёт практически всё, что скажет Кей. При этом также обладает смекалкой и находчивостью.
|Сумире Сома
|Аои Юки
|Будоко в «Акикан!»
|Девушка, которая ходила вместе с Кеем и Мисорой в среднюю школу. Однажды ребята использовали «переустановку» Мисоры, в результате чего Сумире погибла, хотя не должно была.
|Мираи Минами
|Юки Ямада
|Хана Ощирой в «О-беде»
|Одноклассница Кея и Мисоры, участница «Клуба неопределённых исследований». Весёлая и жизнерадостная девушка, очень упорная и настойчивая в отношении тем и вопросов, которые ей по-настоящему интересны.
|Ёука Мурасе
|Юи Макино
|Акари Гото в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью»
|На год старше Кея. Обратилась в «Клуб услуг» по поводу возвращения к жизни её мёртвой кошки.
|Томоки Накано
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
|Одноклассник Кея и Мисоры. Его способность – доносить свой голос до других людей сквозь время и пространство. Один из немногих друзей Кея, который по-настоящему его понимает.
|Сейка Наноо
|Сачика Мисава
|Куроюкихиме в «Ускоренном мире»
|Ученица первого класса старшей школы, но не той, в которую ходят Кей и Мисора. Её способность – проникать в сознание кошек и понимать причины их действий.