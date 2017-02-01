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«Майор Гром» — трейлер и постер

Кинокомпания BUBBLE STUDIOS поделилась с нами трейлером и постером экранизации самого успешного современного отечественного комикса «Майор Гром» от издательства BUBBLE. Интернет-премьера фильма состоится 19 февраля на сайте Life.ru.

Боевик режиссёра Владимира Беседина по написанному им в соавторстве с Артёмом Габреляновым сценарию повествует об опытном следователе из Санкт-Петербурга майоре Игоре Громе, который славится своими незаурядным умом, пробивным характером и абсолютной неподкупностью.

На отделение банка нападает банда в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Служба охраны бессильна… и только майор Гром, который зашёл в банк по чистой случайности, может остановить это дерзкое ограбление.

Цитата из пресс-релиза
 
 

А вот и постер:

Постеры фильма «Майор Гром»
«Майор Гром» — трейлер и постер
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