«Майор Гром» — трейлер и постер

Кинокомпания BUBBLE STUDIOS поделилась с нами трейлером и постером экранизации самого успешного современного отечественного комикса «Майор Гром» от издательства BUBBLE. Интернет-премьера фильма состоится 19 февраля на сайте Life.ru.

Боевик режиссёра Владимира Беседина по написанному им в соавторстве с Артёмом Габреляновым сценарию повествует об опытном следователе из Санкт-Петербурга майоре Игоре Громе, который славится своими незаурядным умом, пробивным характером и абсолютной неподкупностью.

На отделение банка нападает банда в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Служба охраны бессильна… и только майор Гром, который зашёл в банк по чистой случайности, может остановить это дерзкое ограбление. Цитата из пресс-релиза

А вот и постер: