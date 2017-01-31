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Сборы фильмов в России за 26–29 января
-
№
Фильм
Сборы в рублях
±
Кинотеатры
Среднее
Всего
-
1
407 829 316
1334
305 719 ₽
407 829 316
-
2
↓1
104 823 400
−67,1%
1369
76 569 ₽
503 629 948
-
3
82 743 345
1236
66 944 ₽
82 743 345
-
4
42 393 123
−26,9%
414
102 399 ₽
234 876 497
-
5
↓3
36 920 000
−64,0%
1048
35 229 ₽
160 588 252
-
6
↓3
31 811 236
−54,1%
540
58 910 ₽
291 432 877
-
7
↓2
21 175 568
−49,3%
440
48 126 ₽
1 517 004 637
-
8
20 677 582
602
34 348 ₽
20 677 582
-
9
12 042 310
−34,7%
327
36 827 ₽
74 932 400
-
10
11 479 336
−35,1%
206
55 725 ₽
34 760 830