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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Бен Аффлек не режиссёр сольного фильма про Бэтмена
Обновлено 31 января в 23:09

Очередная большая удача расширенной киновселенной DC — режиссёр Бен Аффлек (фильмы «Прощай, детка, прощай», «Закон ночи») отказался от постановки сольного фильма «Бэтмен», хотя остаётся исполнителем главной роли и продюсером сольного проекта:

Существуют некоторые персонажи, занимающие особые места в сердцах миллионов людей. Эта роль требует от меня полной отдачи. Стало ясно, что я не могу работать на два фронта на необходимом уровне. Вместе со студией я решил найти напарника и режиссёра, который бы взял на себя часть обязанностей этой гигантской постановки. Я по-прежнему участвую, и мы обязательно снимем кино, но сейчас мы ищем режиссёра. Я остаюсь безгранично преданным «Бэтмену» и жду возможности воплотить этот замысел для поклонников со всего мира.

И сухой комментарий Warner Bros. Pictures:

Warner Bros. всецело поддерживает решение Бена Аффлека и продолжит тесно сотрудничать с ним в создании сольного фильма по «Бэтмену».

Издание Variety пишет, что у студии есть короткий список наиболее вероятных кандидатов и что первым делом киношники планируют провести переговоры с режиссёром Мэттом Ривзом («Монстро», «Война планеты обезьян»).

Просто отлично! Если студия Warner Bros. хотела снизить градус ожидания нового «Бэтмена», то она своего добилась. Весь смысл нового фильма был в том, что «Бэтмена» ставит Бен Аффлек — режиссёр «Города воров» и «Операции „Арго“», а не условный Мэтт Ривз (при всём уважении). Можно, конечно, поверить в официальную версию, но никто этого делать не будет, больше похоже, что Бэтффлеку просто не захотелось нести груз ответственности и надежд фанатов.

Обновление!

Журнал Forbes назвал ещё трёх претендентов на пост режиссёра: Гэвин О’Коннор («Расплата», «Воин»), Джордж Миллер («Делай ноги», «Делай ноги 2») и Дени Вильнёв («Прибытие»). И это совершенно нереалистичный список, больше шансов у Кевина Смита, который самоустранился по трём причинам: он не говорил с Беном уже много лет; он снял «Йоганутых»; здравый смысл.

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  • Aerotid
    ++1
    31 января 2017 года

    Данную новость можно охарактеризовать как "насрали в утреннюю кашу". Кажись из-за неудачных сборов Закона ночи. Как бы Беня опять спиваться не начал.

  • BluntmanAndChronicFan
    +
    31 января 2017 года

    Да, я знаю, что Горилла Гродд это враг Флэша. Но можно Бэтмен будет драться против него в сольнике?

  • rbtv
    +
    3 rbtv
    31 января 2017 годаспонсор

    я решил найти напарника

    Бэтмен ищет себе напарника. Новому "Робину", дадут хоть слово вставить на съёмочной площадке? Или Бэтфлек из образа выходить не будет?

  • BoomMiD
    +
    31 января 2017 годаспонсор

    Аффлек так долго ломался как ванилька в стиле «мне нужен идеальный сценарий, мне нужно идеальное всё, а то не начну снимать», что студия решила найти кого-то более сговорчивого. Глядишь, так и от роли отстранят, и в конце Лиги Справедливости аккуратно введут нового актёра на роль Бэтмена.

  • MIIB
    +
    5 MIIB
    31 января 2017 года

    А я говорил, что так и будет. С роли он не уйдёт, ещё на пару фильмов, а с режиссёра - легко.

  • (С)анек
    +
    31 января 2017 года

    Псс. Ворнеры. Тут Кевин Смит без работы сидит. Уж он с Аффлеком сработается.

  • kro44i
    +
    7 kro44i
    31 января 2017 года

    В современном мире, когда фильмы про баб снимают бабы, то и фильм про Бэтмена, должен снимать Бэтмен, поэтому...

    есть короткий список наиболее вероятных кандидатов

    Адам Уэст, Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл

  • Джиердан
    +
    31 января 2017 года

    Уж как я держался, но это прям совсем пиздец. Если кто-то может увидеть за последними действиями WB четкую картину - please, просветите меня.

  • zlaya_panda
    +
    31 января 2017 года

    Пролог. Картина 1. "На кого ты нас покидаешь" Хор (народ) поет: «На кого ты нас покидаешь, отец наш! Ах, на кого-то ты оставляешь, родимый».

  • ILikeFun
    ++1
    31 января 2017 года

    На самом деле это логично. Бен Аффлек не понаслышке знает, что такое быть и режиссёром и актёром. А большой проект - это большая головная боль и невероятная нагрузка. А ещё Бен Аффлек лучше играет, когда снимается не у себя. Во всех своих фильмах он не лучшая часть картин, а в чужих (Исчезнувшая, БпС) он отличен.

    И какой бы заголовок и у этой новости не был, считаю этот ход вполне логичным. Теперь остаётся только бояться за выбор режиссёра. Мы конечно видели Бэтмена от Зака Снайдера, но может ещё больше Бэтмена от Зака Снайдера?... В мире не может быть такой радости

  • ДубЛичныйДом
    ++1
    31 января 2017 года

  • int3rs3kt
    +
    31 января 2017 года

    У Ворнеров был план, и они его придерживались

  • ДубЛичныйДом
    +
    31 января 2017 года

    Только не Мэтт Ривз, пожалуйста !

  • urix
    +–1
    14 urix
    31 января 2017 года

    №4. BoomMiD

    Аффлек так долго ломался как ванилька в стиле «мне нужен идеальный сценарий, мне нужно идеальное всё, а то не начну снимать», что студия решила найти кого-то более сговорчивого.

    ... что может означать, что сценарий - говно. Кто бы сомневался...

  • muakacho
    +
    31 января 2017 годаспонсор

    Новость прямо в тему последнего подкаста. Худший вариант: Евгений прав, проблемы менеджмента, на более высоком уровне чем отдельные фильмы. Оптимистичный вариант: Аффлек достаточно опытный в совмещении, понимает что нужно проекту, чтобы не сделать очередной "почти миллиард".

  • Роршах
    + +5
    31 января 2017 года

    Разгоним тему:

    07/02/17 Бен Аффлек больше не является исполнителем главной роли в фильме "Бэтмен", режиссируемым Мэттом Ривзом. На главную роль приглашен Клейн Кроуфорд ("Смертельное оружие").

    14/02/17 Бэтмен больше не является главным героем в фильме "Бэтмен". Студией принято решение на замену протагониста на Чёрную Маску (Black Mask). Напомним, фильм режиссирует Мэтт Ривз, главную роль исполняет Клейн Кроуфорд.

    21/02/17 Фильм "Бэтмен" больше не является фильмом. Проект о герое по имени Чёрная Маска решено перевести в формат кукольного мюзикла. Напомним, фильм режиссирует Мэтт Ривз. Главного героя озвучит сводный брат Клейна Кроуфорда, заменивший выбывшего актера. Напомним, фильм режиссирует Пол Фиг.

    декабрь 2018 Студия DC создала специальную комиссию для расследования кассового провала кукольного водевиля "Свадьба Чёрной Маски". Напомним, проект, срежиссированный ёбаным никем и с ёбаным никем в главной роли, должен был запустить Фазу II в развитии вселенной, однако был крайне прохладно принят критиками.

  • tanaka
    +
    17 tanaka
    31 января 2017 года

    Даже хочется пожалеть убогих. У DC нет плана (с).

  • voblinkoff
    ++1
    31 января 2017 года

    А лет десять назад скажи кто-нибудь, что мы будем сожалеть об уходе Аффлека с поста режиссера фильма о Бэтмене, то этого провидца закидали бы ссаными тряпками.

  • CbI4
    ++1
    19 CbI4
    31 января 2017 года

    Существуют некоторые персонажи, занимающие особые места в сердцах миллионов людей. Эта роль требует от меня полной отдачи. Стало ясно, что я не могу работать на два фронта на необходимом уровне. Вместе со студией я решил найти напарника и режиссёра, который бы взял на себя часть обязанностей этой гигантской постановки. Я по-прежнему участвую, и мы обязательно снимем кино, но сейчас мы ищем режиссёра

    fixed же -у меня провалился Лив бай найт, и я бздю, а еще евреи из студии давят

  • tanaka
    +
    20 tanaka
    31 января 2017 года

    №10. ILikeFun

    На самом деле это логично. Бен Аффлек не понаслышке знает, что такое быть и режиссёром и актёром. А большой проект - это большая головная боль и невероятная нагрузка. А ещё Бен Аффлек лучше играет, когда снимается не у себя. Во всех своих фильмах он не лучшая часть картин, а в чужих (Исчезнувшая, БпС) он отличен.

    Нравятся мне такие люди, которые на лету переобуваются и превращают зраду в перемогу. Почти год от dc-ёбов шёл яростный дрочь "ну вот то теперь Марвел точно пиздда, Аффлек он же огого, у него Оскар и всё такое и вообще самый лучший режиссёр во Вселеной" и тут раз и такое.

  • (С)анек
    +
    31 января 2017 года

    Бля, включите карму, я Роршаху плюс поставлю

  • FunC.
    +
    22 FunC.
    31 января 2017 года

    №6. (С)анек

    Псс. Ворнеры. Тут Кевин Смит без работы сидит. Уж он с Аффлеком сработается.

    Блин, а ведь правда: режиссер, большой фанат комиксов и в особенности Бэтмена, друг Аффлека. Идеальная кандидатура. Я бы на такое посмотрел. Правда я думаю он бы зассал и отказался. Помню как он говорил про сцену превращения чаровницы из отряда самоубийц: "Её превращение, когда появляется рука чаровницы, берет руку Джун Мун и переворачивает её - это очень круто, я бы до такого не додумался, я так не умею. Если бы я снимал - наверняка сделал бы какую-нибудь банальную фигню с дымом и т.д."

  • hally5
    +
    23 hally5
    31 января 2017 года

    Роршах

    ты сделал мой день)) +++

  • Xrapusha
    +
    31 января 2017 года

    Возьмите Джонотана Нолона. Заодно и сценарий подправит и кино наконец то свое снимет

  • Барри_Аллен
    ++1
    31 января 2017 года

    а что не так с Мэттом Ривзом?

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