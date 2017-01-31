Телеовощи. Выпуск 150: Мультсериалы

Встречайте второй спецвыпуск «Телеовощей»! Видеоверсия:
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Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:08 —
|Мультсериалы нашего детства
|00:30:52 —
|Аниме до того, как мы узнали, что это такое
|00:39:08 —
|DC и Marvel в анимации
|00:43:25 —
|Что смотрим сейчас
|00:58:04 —
|Подводим итоги
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Аудиоверсия:
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $527 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:08 —
|Мультсериалы нашего детства
|00:30:20 —
|Аниме до того, как мы узнали, что это такое
|00:38:40 —
|DC и Marvel в анимации
|00:42:55 —
|Что смотрим сейчас
|00:57:21 —
|Подводим итоги
Скачивание