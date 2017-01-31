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«Красавица и Чудовище» — финальный трейлер

Не знаем, что именно вы ждали от финального трейлера «Красавицы и Чудовища», но вы его получили!

Все актёры, песни и спецэффекты на месте. Параллели с анимационным оригиналом наблюдаются везде, где только можно. Что ещё мог показать трейлер «Красавицы и Чудовища»? Пожалуй, что этого достаточно для простого напоминания. Отправляйтесь в гости к ним, иначе вам не поздоровится.

Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обречённого на вечное пребывание в образе чудовища. Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернёт ему прежний облик. Невероятные приключения, знаменитая музыка от обладателя 8 премий «Оскар» Алана Менкена и любимые герои, ожившие благодаря самым современным технологиям, перенесут зрителей в сказочный мир, полный волшебства и загадок.

Дата выхода фильма в России — 6 марта.

 
 
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