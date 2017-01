Deus Ex на паузе

Мы живём в несправедливом и жестоком мире, в котором действует правило — если где-то прибывает, то где-то убывает. Так, на прошлой неделе мы писали о долговременном сотрудничестве между Square Enix и Marvel Entertaiment. И что может быть лучше, чем действительно хорошая, качественная игра в одной из самых популярных на данный момент вселенных? Да и разработчики именитые, одни дважды успешно перезапустили Tomb Raider, другие вернули жизнь во вселенную Deus Ex. Но, чтобы занять эти студии в новом проекте, было необходимо чем-то пожертвовать. Скажем, сиквелом Deus Ex: Mankind Divided.

После успеха Deus Ex: Human Revolution издательство Square Enix решило «ковать железо, пока горячо» и объявило о создании проекта Deus Ex Universe, который включал бы в себя не только игры для консолей и PC, но и множество спин-оффов в других формах медиа. А потом долгожданная Deus Ex: Mankind Divided разочаровала многих фанатов серии своей незаконченной историей, а Square Enix — продажами. Вот и отправились идеи о расширении франчайза Deus Ex в долгий ящик. Как отмечает источник сайта Eurogamer, большая часть команды Eidos Montréal на данный момент работает над продолжением Tomb Raider, тогда как относительно малая её часть помогает Crystal Dynamics в создании игры по «Мстителям». И даже закончив с Ларой они не вернутся к Deus Ex, а переключат всё своё внимание на «Стражей галактики».

В общем, продолжения Deus Ex в ближайшие годы можно не ждать. Но игроки — люди упёртые, им не привыкать к ожиданию. Лишь бы серию не отменили вовсе.