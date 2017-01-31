Оливия Холт и Обри Джозеф сыграют главных героев в «Плаще и Кинжале»

Супергеройская мелодрама «Плащ и Кинжал» телеканала Freeform обрела исполнителей главных ролей. Ведущие партии в экранизации одноимённого комикса Marvel исполнят Оливия Холт и Обри Джозеф («Однажды ночью»).

У подростков Тайрона Джонсона (Джозеф) и Тэнди Боуэн (Холт) разное прошлое, но они похожи в одном — никому и никогда до встречи друг с другом они не осмеливались рассказать о своих невероятных способностях. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и людей, поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут не только убивать, но и исцелять. Познакомившись, главные герои влюбляются друг в друга, но очень быстро понимают, что их чувства делают мир вокруг ещё более сложным и опасным.

Шоураннером сериала числится Джо Покаски («Сорвиголова»). Производственный процесс контролируют Marvel Entertainment и ABC Studios. Премьера запланирована на зиму 2018 года.