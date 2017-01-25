Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 207: Надо исправляться

Свежий выпуск успешного подкаста на ваших экранах. Видеоверсия:
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Содержание
|00:00:48 —
|Мусульмане против Мэддисона
|00:05:34 —
|Инаугурация Трампа
|00:08:55 —
|Ненужный ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать»
|00:12:16 —
|Сиквел «Порока на экспорт» подаёт признаки жизни
|00:14:38 —
|«Атака на Титана» отправляется Голливуд
|00:21:35 —
|Legendary Pictures и китайское киноманство
|00:26:40 —
|Тёмные времена Sony Entertainment
|00:34:53 —
|Коричневый Человек-паук
|00:35:58 —
|Бен Аффлек знает о меме Sad Affleck
|00:38:12 —
|Ди Джей Карузо хотел скрестить «Бросок кобры» и «Трансформеров»
|00:41:34 —
|Гадание по фотографии
|00:43:29 —
|Трейлеры: «Логан: Росомаха», «Могучие рейнджеры», «Путешествие на Запад 2»
|00:57:21 —
|Экранизации игры The Division нашла постановщика
|00:59:21 —
|У Чёрного Адама будет сольный фильм
|01:03:14 —
|Нужно больше Шафта
|01:04:44 —
|«Терминатор» ещё может вернуться под присмотром Джеймса Кэмерона
|01:14:26 —
|«Сплит» хорошо стартовал в США
|01:16:26 —
|Официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай»
|01:18:03 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:47:55 —
|Реакция детей на трейлер «Защитников»
|01:51:16 —
|SarikWatch — «Молчание» Мартина Скорсезе
|01:53:20 —
|Рубрика «Нам писали»
|01:56:23 —
|О повышении пошлины на прокат зарубежного кино
|02:09:22 —
|Коротко о «Трёх иксах: Мировом господстве»
|02:11:21 —
|Юрий о «Хэллоуине Мэдеи»
|02:15:36 —
|«Аисты» (обсуждение)
|02:21:16 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
-
- 5
- 9180
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1203 из $1350
Ближайшая цель: Начнём записывать подкасты на видеокамеру, собравшись в одном месте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:48 —
|Мусульмане против Мэддисона
|00:05:34 —
|Инаугурация Трампа
|00:08:55 —
|Ненужный ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать»
|00:12:16 —
|Сиквел «Порока на экспорт» подаёт признаки жизни
|00:14:38 —
|«Атака на Титана» отправляется Голливуд
|00:21:35 —
|Legendary Pictures и китайское киноманство
|00:26:40 —
|Тёмные времена Sony Entertainment
|00:34:53 —
|Коричневый Человек-паук
|00:35:58 —
|Бен Аффлек знает о меме Sad Affleck
|00:37:35 —
|Ди Джей Карузо хотел скрестить «Бросок кобры» и «Трансформеров»
|00:40:58 —
|Гадание по фотографии
|00:42:52 —
|Трейлеры: «Логан: Росомаха», «Могучие рейнджеры», «Путешествие на Запад 2»
|00:50:04 —
|Экранизации игры The Division нашла постановщика
|00:52:04 —
|У Чёрного Адама будет сольный фильм
|00:55:57 —
|Нужно больше Шафта
|00:57:26 —
|«Терминатор» ещё может вернуться под присмотром Джеймса Кэмерона
|01:07:09 —
|«Сплит» хорошо стартовал в США
|01:09:10 —
|Официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай»
|01:10:45 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:40:37 —
|Реакция детей на трейлер «Защитников»
|01:43:59 —
|SarikWatch — «Молчание» Мартина Скорсезе
|01:46:03 —
|Рубрика «Нам писали»
|01:49:05 —
|О повышении пошлины на прокат зарубежного кино
|02:02:05 —
|Коротко о «Трёх иксах: Мировом господстве»
|02:04:04 —
|Юрий о «Хеллоуине Мэдеи»
|02:08:24 —
|«Аисты» (обсуждение)
|02:13:39 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание