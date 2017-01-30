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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Новый «Макросс» выйдет в 2018 году

На концерте, посвящённом аниме «Макросс Дельта», создатели франчайза «Макросс» объявили о запуске в производство нового телевизионного сериала, который выйдет в 2018 году и будет приурочен к 35-летию серии.

Первый сериал о трансформирующихся самолётах и поп-идолах в космосе, «Гиперпространственная крепость „Макросс“», появился в 1982 году, а его создателем и идеологом считается Сёдзи Кавамори, курирующий серию по сей день. Впоследствии франчайз пополнился несколькими телевизионными сериалами, полнометражными фильмами и OVA, некоторые из которых стали настоящей классикой. Телесериал «Макросс Дельта», последняя на данный момент часть франчайза, вышел на экраны в апреле прошлого года.

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