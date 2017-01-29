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Всеяредакция ответит на вопросы читателей в прямом эфире и постримит Uncharted 4

По причине острых неполадок в коде комментариев (ответственные сотрудники как раз заняты разгребанием этого ада) Всеяредакция решила устроить сеанс вопросов и ответов в прямом эфире, а потом ещё и как следует постримить в Uncharted 4: A Thief’s End (мы не практиковались, поэтому стиль игры точно не улучшится).

Разумеется, все вопросы про фильм «Притяжение» приветствуются, и мы даже зачитаем самые лучшие комментарии. Не упустите шанс высказать запутанную теорию заговора! Расскажите, как отследили денежный след между нами и Фёдором Бандарчуком! Растолкуйте миру, почему внезапно появились сводки критических отзывов от Евгения Кузьмина!

Совпадений не бывает!

Всё не случайно!

Сеанс разоблачения двух дебилов под вопли третьего («Меня там вообще не было!») начнется в 20:00. Стрим последует сразу по окончанию сеанса вопросов и ответов.

Ссылку на YouTube-плеер мы оставим здесь чуть позже.

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Притяжение Uncharted 4: Путь вора (PlayStation 4)

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