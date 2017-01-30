Первый кадр из фильма «Восемь подруг Оушена»

Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Picture в первом официальном кадре из фильма «Восемь подруг Оушена» спустили всех главных героинь в нью-йоркское метро. Летом 2018 года Дебби Оушен (Сандра Буллок) попытается совершить ограбление века во время проведения Met Gala. Но сперва она должна собрать идельную команду: Лу (Кейт Бланшетт), Найн Болл (Рианна), Амиту (Минди Калинг), Констанс (Awkwafina), Роуз (Хелена Бонэм Картер), Дафни Клюгер (Энн Хэтэуэй) и Тэмми (Сара Полсон).

Также в фильме снимаются Мэтт Дэймон, Дэмиэн Льюис, Джеймс Корден, Дакота Фаннинг и Ричард Армитедж.

Режиссёр фильма — Гэри Росс.

«Восемь подруг Оушена» выходят 8 июня 2018 года.