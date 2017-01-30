Torment: Tides of Numenera и несбывшиеся обещания

До выхода Torment: Tides of Numenera осталось чуть меньше месяца, но только теперь inXile Entertainment сделала небольшое заявление относительно финального этапа разработки и отказа о некоторых ранее обещанных элементов.

Во-первых, спешим вас обрадовать: команда из inXile Entertainment вовсю завершает «полировку» проекта и обещает выпустить его в срок. А теперь немного о грустном. Разработчики убрали из игры некоторые компоненты, которые были обещаны людям в качестве доп. целей на «Кикстартере» и были успешно профинансированы. В первую очередь Torment: Tides of Numenera лишилась двух сопартийцев. Обусловлено это тем, что разработчики хотят уделить больше внимания уже имеющимся компаньонам, сделать их истории более сложными и завершёнными.

Так же под ножницы попала система крафта, которая, если верить разработчикам, оказалась «чужеродным элементом», более подходящим для MMO, нежели для мира Torment. Ну и новость, которая нас с вами в принципе волновать никак не должна: по временным и финансовым соображениям Torment: Tides of Numenera полностью лишилась итальянской локализации.

Что до вырезанных компаньонов, то авторы не исключают их последующего добавления в качестве отдельных DLC. И если это всё-таки случится, то проспонсировавшие игру фанаты получат эти дополнения бесплатно.

Torment: Tides of Numenera выходит 28 февраля на PS4, Xbox One и PC.