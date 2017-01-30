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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Премьера сериала «Патриот» от Amazon состоится в феврале

Эксклюзивная премьера комедийного триллера «Патриот» от Amazon состоится 24 февраля на Amazon Prime Video в США, Великобритании, Германии и Австрии. Мировая премьера запланирована в специальной сериальной секции предстоящего Берлинского кинофестиваля.

Это история об офицере разведки Джоне Тэвнере (Дорман), которому поручено предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, герой вынужден прибегнуть к опасному неофициальному прикрытию — менеджера среднего звена в трубопроводной компании на Среднем Западе. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и трудности работы под прикрытием провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию Тэвнера.

На главные роли подписаны Майкл Дорман («Искатель воды»), обладатель премии «Эмми» Терри О'Куин («Остаться в живых»), Кертвуд Смит («Шоу 70-х») и Майкл Чернус («Оранжевый – хит сезона»). В исполнительных продюсерах числятся Стивен Конрад («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Джеймс Д. Пэрриотт («Сыны анархии»), Джил Беллоуз («Тэмпл Грандин») и коллеги по сериалу «Это мы» Гленн Фикарра, Джон Рекуа и Чарли Гоголак.

О'Куин сыграет отца главного героя и по совместительству Главу государственного управления разведки Тома Тэвнера; Чернус исполнит роль Эдварда Тэвнера — молодого техасского бизнесмена и старшего брата Джона; Смиту досталась роль мистера Клэрета — нового босса Джона в трубопроводной компании.

Пилотный эпизод доступен подписчикам сервиса Amazon с ноября 2015 года.

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