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20 минут геймлея Horizon: Zero Dawn

Представляем вашему вниманию 20-минутную демонстрацию Horizon: Zero Dawn и немного новой информации от разработчиков из Guerrilla Games:

  • В игре очень много всякой механизированной живности, которой мы не видели при прошлых демонстрациях;
  • Костры можно использовать в качестве точек сохранения и быстрого перемещения по игровому миру;
  • Игрокам будет доступно три профессии на выбор, направленных на стелс, урон и лечение/собирательство. Развивать навыки мы будем традиционным путём — вливанием очков опыта в одну из трёх веток умений;
  • Различные варианты диалогов будут влиять на характер Элой и на её отношения с конкретными NPC;
  • Уже практически традиционный для игр Sony фоторежим будет доступен из меню паузы.

В России PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn выходит 1 марта.

 
 
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