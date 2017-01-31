20 минут геймлея Horizon: Zero Dawn

Представляем вашему вниманию 20-минутную демонстрацию Horizon: Zero Dawn и немного новой информации от разработчиков из Guerrilla Games:
- В игре очень много всякой механизированной живности, которой мы не видели при прошлых демонстрациях;
- Костры можно использовать в качестве точек сохранения и быстрого перемещения по игровому миру;
- Игрокам будет доступно три профессии на выбор, направленных на стелс, урон и лечение/собирательство. Развивать навыки мы будем традиционным путём — вливанием очков опыта в одну из трёх веток умений;
- Различные варианты диалогов будут влиять на характер Элой и на её отношения с конкретными NPC;
- Уже практически традиционный для игр Sony фоторежим будет доступен из меню паузы.
В России PS4-эксклюзив Horizon: Zero Dawn выходит 1 марта.