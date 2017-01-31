 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX Трейлер и дата выхода Prey Adult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 206: Интервью с продюсерами «Притяжения» Новости аниме — лучшее за неделю
Комментарии частично заработали, можете отводить душу.
Полную функциональность восстановим в ближайшее время.
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Ремейк «Лица со шрамом» потерял режиссёра, но нашёл главного актёра

Режиссёр Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Левша») решил не связываться с новым ремейком криминального триллера «Лицо со шрамом» (Scarface) от студии Universal. Его ждут в Sony Pictures для съёмок «Великого уравнителя 2», который должен выйти 14 сентября 2018 года.

Также стало известно, что актёра Диего Луну («Изгой-один») уже взяли на роль главного героя.

В 1932 году режиссёр Говард Хоукс снял «Лицо со шрамом» — историю ирландского эмигранта, ставшего крупным гангстером в Чикаго двадцатых годов. В 1983 году Брайан де Пальма поставил ремейк с Аль Пачино в роли кубинского беженца в Майами восьмидесятых.

Новая адаптация развернётся в современном Лос-Анджелесе.

Над сценарием работали Теренс Уинтер («Подпольная империя»), Дэвид Эйр («Отряд самоубийц») и Джонатан Херман («Призрак в доспехах»).

Как только Universal найдёт главного постановщика и остальных актёров для «Лица со шрамом», так сразу начнётся съёмочный процесс.

+ Обсудить
 11 августа 2016 годаАнтуан Фукуа приглядывается к режиссуре «Лица со шрамом» 9 ноября 2015 годаБрайан де Пальма выключает свет в Китае 1 августа 2013 годаЛицо с ребутом
    Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

    Похожие материалы

     
    Трейлер фильма «Великий уравнитель»
     
    Рецензия на фильм «Великий уравнитель»
     
    Кадры из фильма «Великий уравнитель»

    Тоже интересно

     
    «Игромир 2015»: Обзор за 1531 секунду
     
    Трейлер фильма «Зелёный ад»
     
    Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
     
    Третий международный трейлер фильма «Охотники за привидениями»
     
    Может быть только Том Круз!
     
    Трейлер фильма «Пиксели»
     
    Меню
    Кино
    Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
    Сериалы
    Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
    Игры
    Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
    Аниме
    Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
    Подкасты
    Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
    Материалы
    Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
    Форум

    Последние рецензии

    Все Кино Сериалы Игры Аниме
    Нашли ошибку в мобильной версии?

    Новые комментарии

    КГ в соцсетях
    ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
    Виджет Яндекса

    Все новости

    О кино

    О сериалах

    Об играх

    Об аниме

    Новости от GameMag
    "Обитель Зла: последняя глава" продемонстрировала худшие стартовые результаты в прокатной истории фильмов Resident Evil на территории США Death Stranding - Хидео Кодзима рассказал о том, как открыл для себя Нормана Ридуса и Мадса Миккельсена Eurogamer: Сериал Deus Ex заморожен, Eidos Montreal займется разработкой других игр Fallout 4 - Bethesda датировала релиз патча для PS4 Pro и анонсировала комплект высококачественных текстур для ПК Horizon: Zero Dawn - много новых геймплейных роликов и крупная подборка скриншотов
    Наши друзья
    Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
    © 2002–2017 КГ

    Всеяредакция

    Размещение рекламы

    Книга жалоб и предложений

    Мнение Всеяредакции

    Раз уж вы досюда докрутили:

    RSS
    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика