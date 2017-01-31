Режиссёр Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Левша») решил не связываться с новым ремейком криминального триллера «Лицо со шрамом» (Scarface) от студии Universal. Его ждут в Sony Pictures для съёмок «Великого уравнителя 2», который должен выйти 14 сентября 2018 года.

Также стало известно, что актёра Диего Луну («Изгой-один») уже взяли на роль главного героя.

В 1932 году режиссёр Говард Хоукс снял «Лицо со шрамом» — историю ирландского эмигранта, ставшего крупным гангстером в Чикаго двадцатых годов. В 1983 году Брайан де Пальма поставил ремейк с Аль Пачино в роли кубинского беженца в Майами восьмидесятых.

Новая адаптация развернётся в современном Лос-Анджелесе.

Над сценарием работали Теренс Уинтер («Подпольная империя»), Дэвид Эйр («Отряд самоубийц») и Джонатан Херман («Призрак в доспехах»).

Как только Universal найдёт главного постановщика и остальных актёров для «Лица со шрамом», так сразу начнётся съёмочный процесс.