Анонс аниме «Логика Хины»

Производитель коллекционных карточных игр и видеоигр Bushiroad объявил о создании 12-серийного телевизионного сериала «Логика Хины» (Hina Logi ~from Luck & Logic~), который выйдет в летнем сезоне. Сериал будет основан на карточной игре «Удача и логика», которая уже пережила одну телеэкранизацию в прошлогоднем зимнем сезоне. При этом сюжетно два аниме связаны не будут.
Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровена.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироаки Акаги
|эпизоды «Комических рассказов эпохи Сёва» и «Космической патрульной Лулуко»
|Сценарист
|Юкие Сугивара
|«Искусство меча Online», «Искусство меча Online 2»
|Дизайнеры персонажей
|Сатоми Курита, Манабу Нии
|Студия
|Doga Kobo
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