 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе Новости русского кино 1–31 января: «Тобол» Игоря Зайцева, «Затмение» Артёма Аксененко Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство»
Если вы не можете писать комментарии, сталкиваетесь с ошибками при их отправке или ваши сообщения навеки пропадают в премодерации и вы не видите их на сайте — пожалуйста, просигнальте нам об этом через форму обратной связи.
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Логика Хины»

Производитель коллекционных карточных игр и видеоигр Bushiroad объявил о создании 12-серийного телевизионного сериала «Логика Хины» (Hina Logi ~from Luck & Logic~), который выйдет в летнем сезоне. Сериал будет основан на карточной игре «Удача и логика», которая уже пережила одну телеэкранизацию в прошлогоднем зимнем сезоне. При этом сюжетно два аниме связаны не будут.

Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровена.

Авторы
Режиссёр Хироаки Акаги эпизоды «Комических рассказов эпохи Сёва» и «Космической патрульной Лулуко»
Сценарист Юкие Сугивара «Искусство меча Online», «Искусство меча Online 2»
Дизайнеры персонажей Сатоми Курита, Манабу Нии
Студия Doga Kobo

Трейлер:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Логика Хины (Hina Logi: from Luck & Logic)
 17 ноября 2015 годаНеудачливые боги в мире логики 27 декабря 2015 годаДва трейлера аниме «Удача и логика» 13 января 2016 года«Удача и логика» — 01
    Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

    Тоже интересно

     
    Кино Промо-арт «Охотники за привидениями»
     
    Кино Лазер-шоу «Юная лига». Выпуск 9
     
    Кино «Мстители 3» больше не «Война бесконечности. Часть 1»
     
    Кино Постеры: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
     
    Кино Итоги 2014 года по версии «Критиканства»
     
    Кино Кадры из фильма «Дэдпул»
     
    Меню
    Кино
    Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
    Сериалы
    Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
    Игры
    Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
    Аниме
    Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
    Подкасты
    Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
    Материалы
    Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
    Форум
    Нашли ошибку в мобильной версии?

    Новые комментарии

    КГ в соцсетях
    ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
    Виджет Яндекса

    Все новости

    О кино

    О сериалах

    Об играх

    Об аниме

    Новости от GameMag
    Tokyo Xanadu - новые геймплейные ролики, демонстрирующие переключение между сопартийцами Persona 5 - видео с DLC-костюмами героев Persona 2 Digimon World: Next Order - вышел релизный трейлер новой части серии о ловле монстров на PlayStation 4 Sea of Thieves - опубликован восьмиминутный геймплейный ролик Final Fantasy VII Remake - продюсер рассказал о статусе разработки проекта, ремейке Final Fantasy VI и многом другом

    Популярные трейлеры

    Все Кино Сериалы Игры Аниме
    Наши друзья
    Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
    © 2002–2017 КГ

    Всеяредакция

    Размещение рекламы

    Книга жалоб и предложений

    Мнение Всеяредакции

    Раз уж вы досюда докрутили:

    RSS
    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика