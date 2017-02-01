Анонс аниме «Логика Хины»

Производитель коллекционных карточных игр и видеоигр Bushiroad объявил о создании 12-серийного телевизионного сериала «Логика Хины» (Hina Logi ~from Luck & Logic~), который выйдет в летнем сезоне. Сериал будет основан на карточной игре «Удача и логика», которая уже пережила одну телеэкранизацию в прошлогоднем зимнем сезоне. При этом сюжетно два аниме связаны не будут.

Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровена.

Трейлер: