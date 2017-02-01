Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе

Десятисерийная чёрная комедия «Маньяк» от Netflix наконец-то обрела дату начала производства — съёмки стартуют 15 августа в Нью-Йорке, а завершатся в конце ноября.

Американская версия одноимённого норвежского сериала 2014 года повествует о парне (Джона Хилл) и девушке (Эмма Стоун), переживающих невероятные приключения в мире собственных фантазий, не осознавая, что на самом деле оба заперты в психиатрической лечебнице.

Все десять эпизодов режиссирует Кэри Фукунага («Настоящий детектив»). Сценарий написал Патрик Сомервиль («Оставленные»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Хиллом, Стоун, Майклом Шугаром и Дагом Уолдом. Производственный процесс курируют Paramount TV и Anonymous Content («Больница Никербокер»).