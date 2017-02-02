«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — авторский состав

Анимационный сериал по ранобе с невероятно длинным названием и не слишком цензурным (для русского человека) сокращением «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся авторским составом.
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Авторы
|Режиссёр
|Дзюничи Вада
|«Исчезновение Нагато Юки-чан», «Ангелы Рагнастрайк»
|Сценарист
|Акира Карено
|автор оригинального ранобе
|Дизайнер персонажей
|Тору Иманищи
|«Ангелы Рагнастрайк»
|Студия
|Satelight, C2С
Пятьсот лет назад человечество было практически уничтожено ужасными «Тварями». Ныне выжившие представители других рас обитают на парящих островах в постоянном страхе. Противостоять «Тварям» могут только девушки, которых называют «Феями», обладающие способностью использовать силу древнего оружия — «Священных мечей». Жизни «Фей» коротки, а сражения с «Тварями» — единственный их смысл. Посреди всего этого после пятисотлетнего сна пробуждается Уиллем — последний человек, который становится лидером и наставником отряда «Фей».