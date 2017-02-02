«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — авторский состав

Анимационный сериал по ранобе с невероятно длинным названием и не слишком цензурным (для русского человека) сокращением «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся авторским составом.

Авторы Режиссёр Дзюничи Вада «Исчезновение Нагато Юки-чан», «Ангелы Рагнастрайк» Сценарист Акира Карено автор оригинального ранобе Дизайнер персонажей Тору Иманищи «Ангелы Рагнастрайк» Студия Satelight, C2С

Пятьсот лет назад человечество было практически уничтожено ужасными «Тварями». Ныне выжившие представители других рас обитают на парящих островах в постоянном страхе. Противостоять «Тварям» могут только девушки, которых называют «Феями», обладающие способностью использовать силу древнего оружия — «Священных мечей». Жизни «Фей» коротки, а сражения с «Тварями» — единственный их смысл. Посреди всего этого после пятисотлетнего сна пробуждается Уиллем — последний человек, который становится лидером и наставником отряда «Фей».