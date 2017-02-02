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Премьеры фильмов 2 февраля 2017 года: «Голос монстра», «Звонки» и другие

Премьеры фильмов 2 февраля 2017 года сумеют угодить поклонникам различных жанров — крупные старты представлены драмой с примесью фэнтези «Голос монстра», ужастиком «Звонки», подростковой мелодрамой «Космос между нами» и приключенческим боевиком «Отпетые напарники». В малых премьерах расположились драмы «Коммивояжёр» и «Пазманский дьявол», комедии «Огни большой деревни» и «Суперстюард», а также трагикомедия «Идеальные незнакомцы», документалка «Сафари» и триллер «Трансформация».

Большие премьеры 2 февраля 2017 года

 
2 февраля
Голос монстра
Режиссёр Хуан Антонио Байона В ролях Лиам Нисон, Тоби Кеббелль, Фелисити Джонс, Сигурни Уивер, Джеральдина Чаплин, Дженнифер Лим, Льюис Макдугалл
Критиканство 89% Томаты 86% Metacritic 76% IMDb 7,7

Очень немногие кинокартины по-настоящему могут рассказать страшную сказку. «Голос монстра», открывающий наш обзор премьер фильмов 2 февраля 2017-го, один из таких — глубокомысленная, драматичная и визуально насыщенная лента. Взаправдашняя сказка для любых возрастов с поправкой на рейтинг PG-13 за некоторые пугающие сцены.

Также надо отметить, что режиссёр Хуан Антонио Байона уже поставил две исключительно хорошие картины — «Приют» и «Невозможное». И все его ленты, включая «Голос монстра», получили положительные отзывы от прессы и тёплый зрительский приём.

Про «Голос монстра» пишут, что кино умело совмещает мрачные недетские темы с фантастическими элементами и завораживает зрителя неочевидным и богатым содержанием в, казалось бы, достаточно распространённом жанре «история взросления». Впрочем, отдельные акулы пера жалуются, что картина чересчур мрачна и местами прямолинейна.

 
 
 
2 февраля
Звонки
Режиссёр Ф. Хавьер Гутьеррес В ролях Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Дэвид Дорфман, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Андреа Пауэлл, Адам Фристо
Критиканство 45% IMDb 5,7

Как гласит старая поговорка: «Не плюй в колодец, а то Самара Морган не обрадуется». Казалось, с уходом видеокассет в небытие уйдёт и эта серия ужастиков про сверхъестественное существо, вылезающее из телеэкранов. Но поскольку за последнее время количество разнообразных экранов разрослось совершенно неприлично, то, по разумению создателей, это должно как-то актуализировать франчайз.

«Звонки» не сделали с сюжетом ничего интересного. Ну, Самара могла бы завести свой канал на YouTube. Вместо оригинальных идей какая-то девушка, чтобы спасти своего парня, посмотрит смертоносную запись и займётся расследованием, потому что увидит фильм внутри фильма. Скорее всего, выяснится, что их запись — ремейк японской записи.

Как видите, триквел пытается внести в повествование детективный элемент, как в первой части. Но тогда кино режиссировал Гор Вербински, а в этот раз — Ф. Хавьер Гутьеррес. Думается, разница будет ощутимой.

Ужастики, как правило, не показывают профильной прессе, а всё из-за того что пресса имеет скверную привычку уничтожать триквелы ремейков.

 
 
 
2 февраля
Отпетые напарники
Режиссёр Ренни Харлин В ролях Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Светлана Завьялова, Майкл Вонг, Сара Мария Форсберг
Критиканство 40% Томаты 35% Metacritic 50% IMDb 5,6

Если вы видите на постере слоган «Коп и Бандос. Крутой попадос», не следует впадать в ярость. Необходимо войти в положение прокатчика, вынужденного с опозданием на пять месяцев показывать кино, которое никому не было нужно ещё с самого начала. Считайте это зашифрованным посланием: «Держитесь подальше от фильма „Отпетые напарники“».

Но есть и хорошие новости: Джеки Чан нашёл себе нового спутника — чудака Джонни Ноксвила. Правда, это будут мимолётные экранные отношения, потому что у «Отпетых напарников» точно не случится сиквела, как у «Часа пик» или «Шанхайского полдня».

Имя режиссёра Ренни Харлина на данном этапе его «карьеры» может внушить только уныние. Похоже, Чан совсем перестал различать белых людей и не обращает внимание на послужной список оных.

Кино, понятное дело, рассчитано на специфическую аудиторию. Если вы до сих пор смотрите фильмы, дабы на заключительных титрах убедиться, что Джеки Чан по-прежнему не овладел английским языком и травмирует себя, то это сняли персонально для вас.

 
 
 
2 февраля
Космос между нами
Режиссёр Питер Челсом В ролях Эйса Баттерфилд, Бритт Робертсон, Карла Гуджино, Гари Олдман, Б.Д. Вонг, Джанет Монтгомери, Сара Минник
Критиканство 80% IMDb 6,8

Фильм «Космос между нами» — иллюстрация ненаписанного романа «Мужчина с Марса, женщина с Земли», где главные герои в буквальном смысле обитают на разных планетах. Мелодрама и космические просторы совсем недавно прошли рука об руку в «Пассажирах» Мортена Тильдума. Настал черёд режиссёра-сценариста Питера Челсома рассказать о любви и межзвёздных перелётах, только более юной аудитории.

Рождённый на Марсе Гарднер Эллиот (Эйса Баттерфилд) решает отправиться на Землю, чтобы исполнить сразу несколько своих заветных желаний: посетить прародину, повидать подругу по переписке Талсу (Бритт Робертсон) и отыскать отца, которого парень никогда не знал. Неуклюжий, но чрезвычайно милый «марсианин» покоряет сердце Талсы и влюбляется сам, но без драмы, конечно, не обойдётся — выросшему в инопланетных условиях Гарднеру опасно находиться на Земле.

По атмосфере, раскрытой в трейлерах, фильм напоминает экранизации романов Николаса Спаркса: мелодраматические перипетии, трагические обстоятельства и сахарные образы влюблённых. Впрочем, ничего плохого в красивой молодёжной романтике нет, и фильму о вечном в сверхсовременном антураже сиюминутного несложно будет найти свою аудиторию.

 
 

Малые премьеры 2 февраля 2017 года

 
2 февраля
Идеальные незнакомцы
Режиссёр Паоло Дженовезе В ролях Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк
Критиканство 78% Томаты 88% IMDb 7,7

Три малые премьеры 2 февраля 2017 уже получили рецензии (плюс ещё нескольким это предстоит), но нам всё же есть что добавить в рамках анонса. Тем более что малопремьерный спектр нынче редкостно широк.

Для начала — итальянская трагикомедия, хит домашнего проката, любимец киноакадемиков. В активе у «Идеальных незнакомцев» две победы в рамках национальной премии «Давид ди Донателло»: «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Сборы тоже не подкачали — скромная кинолента, не блещущая лицедеями мирового уровня и почти не выбирающаяся за пределы одной комнаты, обогнала множество голливудских хитов и заняла почётное второе место по сборам в итальянском прокате за 2016 год. Успех получился громким, о нём прослышали в других странах — и уже пытаются повторить: недавно вышел греческий ремейк, сейчас снимается испанский. Ну а что? Формула-то проста: компания друзей во время уютного застолья решает поиграть в правду. Как говорит трейлер, «у каждого есть три жизни» — и вот третья-то жизнь внезапно вылезает на всеобщее обозрение.

Критики хвалят фильм за напряжённость, остроумие, хорошую актёрскую игру; ругают — за стандартность ходов и поверхностность. Подробнее об «Идеальных незнакомцах» вы можете почитать в рецензии Станислава Туманова.

 
 
 
2 февраля
Коммивояжёр
Режиссёр Асгар Фархади В ролях Шахаб Хоссейни, Таране Алидости, Бабак Карими, Фарид Саджади Хоссейни, Мина Садати
Критиканство 73% Томаты 98% Metacritic 84% IMDb 8,4

«Приходите завтра!» — бросают американские киноакадемики одним кинематографистам и оставляют их мариноваться в очереди за золотым болванчиком на долгие годы, даже десятилетия (и хорошо, если в результате наконец снисходят — как произошло с Мартином Скорсезе, Леонардо Дикаприо и другими). «Добро пожаловать, чего изволите?» — склонившись в почтительном полупоклоне, обращаются те же самые киноакадемики к другим. Вот, например, к иранскому режиссёру-сценаристу Асгару Фархади: уже в четвёртый раз он представляет свою страну в «оскаровской» гонке, и за один только «Развод Надера и Симин» получил как награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», так и номинацию в категории «Лучший оригинальный сценарий». В нынешнем году Фархади вновь номинирован, но на церемонию не поедет: бодание кинематографистов с Дональдом Трампом не утихает, даже выходит на новый уровень.

При этом сам фильм не про политику, а вновь про семейную пару, попавшую в сложную ситуацию. Есть примеси детектива и даже триллера, но в основе своей «Коммивояжёр» является драмой.

На Каннском кинофестивале фильм уже собрал славный урожай — две победы («Лучший актёр», «Лучший сценарий») и одну номинацию (на «Золотую пальмовую ветвь»). На «Томатах» стоит зашкаливающий рейтинг 98% — лишь 1 критик ренегатски запульнул испорченный помидор, остальные 47 поднесли целую корзину свежих. Ну а у себя дома «Коммивояжёр» побил рекорд по сборам за первый уик-энд. Словом, вот она, самая титулованная малая премьера недели, а то и месяца. Но прокатываться она будет лишь в 70 российских кинотеатрах.

 
 
 
2 февраля
Огни большой деревни
Режиссёр Илья Учитель В ролях Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов
Критиканство 65%

Сделаем перерыв в триумфаторах и рекордсменах. Российская комедия является полнометражным дебютом Ильи Учителя (ранее снявшего четыре короткометражки). В актёрском составе замечены режиссёр Юрий Быков («Майор», «Дурак») в роли зловредного мэра и Дмитрий Дюжев в роли Дмитрия Дюжева. Больше фильму козырнуть нечем. Сюжет незатейлив: чтобы спасти провинциальный кинотеатр, его единственный работник по совету друга решает снять фильм и похищает известного актёра. Повествование состоит из штампов и глупостей, причём зачастую создателям, старающимся взять если не качеством юмора, то хотя бы его количеством, отказывают вкус и чувство меры — достаточно глянуть на постер с надписью «Они снимались за „Родину“!» Критики ворчат ещё и на то, что образы не вызывают сопереживания, романтическая линия не трогает, повторы утомляют. Словом, «проклятие первого блина» опять подтвердило свою зловещую мощь.

 
 
 
2 февраля
Пазманский дьявол
Режиссёр Бен Янгер В ролях Майлз Теллер, Кэти Сагал, Киаран Хайндс, Аарон Экхарт, Тед Левайн, Аманда Клэйтон, Кристина Эвангелиста
Критиканство 71% Томаты 71% Metacritic 62% IMDb 6,9

«Томаты» и «Критиканство» проявили редкостное единодушие. Прочие ресурсы приняли фильм попрохладнее, но всё равно одобрительно. Казалось бы, история о том, как кто-то идёт к успеху, спотыкается на кочке, ломает ногу — но потом всё-таки встаёт и доходит до места назначения, рассказывалась на разные лады уже сотни раз. Однако на примере «Пазманского дьявола» видно, что такой сюжет по-прежнему работает (причём это верно не только для бокса — вспомним «Гонку» и Ники Лауду). Любопытно, что в «Дьяволе» представлена двойная доза таких падений и превозмоганий: актёр Майлз Теллер слегка похож на своего персонажа Винченцо Пациенцу тем, что тоже споткнулся — об «Фантастическую четвёрку» — и теперь упорно восстанавливается. Это внушает уважение.

Постер приманивает громким именем Мартина Скорсезе — но тот здесь лишь продюсер. Режиссёром и одним из двух сценаристов выступил Бен Янгер, причём это его первый полнометражный фильм после 11-летнего перерыва. На съёмки ушло всего 24 дня и $ 6 млн — очередное (после «Идеальных незнакомцев») подтверждение того, что для создания хорошего фильма принципиально важны не масштаб, многомиллионный бюджет, звёздность, CG и прочее, а хороший сценарий и интересные персонажи. Уж в чём-чём, а в заурядности Винченцо Пациенцу (фильм снят о реальной личности) не упрекнёшь: даже если не учитывать поставарийное восстановление, он примечателен хотя бы тем, что за свою карьеру одержал 50 побед при лишь 10 поражениях и завоевал пять титулов мирового уровня. Пусть даже фильм о нём получился во многом банальным и спорным, но заряд мотивации у него есть.

Подробнее о Винни Паце и посвящённой ему киноленте высказался Иван Афанасьев в своей рецензии.

 
 
 
2 февраля
Сафари
Режиссёр Ульрих Зайдль В ролях

Больше, больше разнообразия! После американской спортивной драмы — австрийская документалка. Снял оную режиссёр-сценарист Ульрих Зайдль («Рай: Любовь», «Импорт/экспорт», «В подвале»); рассказ ведётся действительно о сафари — благообразные австрийско-немецкие бюргеры убивают животных в предельно читерских условиях, фотографируются на фоне трофеев (причём фотографии должны быть покрасивше — ради этого одному подстреленному животному впихивают в рот траву, а другому поливают рога водой для блеска), а потом заказывают приготовление из них всяких кушаний.

Манерой съёмки автор передразнивает своих «героев», но всё равно посмотревшие пеняют фильму на то, что в нём многовато постановочности и повторов. Такой материал не нуждается в толстых намёках — он понятен сам по себе.

 
 
 
2 февраля
Суперстюард
Режиссёр Сэм Фридлендер В ролях Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи, Кристофер Фицжеральд, Тэй Диггс, Молли Миллард, Дэнни Пуди
Критиканство 20% IMDb 4,6

И ещё одна комедия в качестве полнометражного дебюта. И ещё один провал — причём не абы какой, а с треском.

Похоже, фильм про суперстюарда оказался совсем не супер. Иностранные и российские критики дружно плюются на несмешные, вторичные, сортирные шутки, на повторы и банальности: если в «Огнях большой деревни» мэр хочет закрыть кинотеатр, то здесь авиакомпания собирается уволить всех своих обычных стюардов — и конечно, находится герой, собирающийся этому помешать.

«Суперстюард» усиленно подмигивает «Аэроплану!» (у Джули Хагерти здесь камео, повторяются некоторые из «аэроплановских» диалогов), но новинке до классики ой как далеко. Что обидно, в «Суперстюарда» каким-то макаром умудрились заманить пару хороших лицедеев — Стэнли Туччи, Дэнни Пуди. Но такой ложки мёда слишком мало, чтобы исправить всю остальную субстанцию.

 
 
 
2 февраля
Трансформация
Режиссёр Стивен Шейнберг В ролях Нуми Рапас, Петер Стормаре, Керри Бише, Майкл Чиклис, Эри Миллен, Лесли Мэнвилл, Серджо Ди Зио
Критиканство 25% Томаты 45% IMDb 4,7

Звание аутсайдера недели так легко не даётся! За него надо побороться. И вот жёсткую конкуренцию американской комедии «Суперстюард» составляет американо-канадский НФ-триллер «Трансформация», торжественно завершающий наш обзор премьер фильмов 2 февраля 2017 года. Суровее всего последнюю приложили зрители на «Томатах» — там у фильма лишь 15%. Отечественные критики в целом и Станислав Туманов в частности тоже настроены не восторженно — см. рецензию.

«Трансформация» выглядит как адская смесь ужастика, психологического триллера, мистики и фантастики. В центре этой фантасмагории, запечатанной в клаустрофобичные декорации, обитают Нуми Рапас и целый выводок её мучителей. Мало того что история для жанра не нова (главную героиню безо всяких объяснений хватают посреди улицы и утаскивают в загадочные подземелья, где группа маньяков, величающих себя людьми науки, мучают невинную жертву всеми вообразимыми и невообразимыми способами), так ещё и сценарий слабый, концовка разочаровывающая — за них фильм ругают чаще всего. Жанру научной фантастики опять не повезло.

 
 
8 Обсудить
Темы
 
Превью Голос монстра Звонки Отпетые напарники Космос между нами Трансформация Коммивояжёр Огни большой деревни Суперстюард Идеальные незнакомцы
  • Сергей Кривдин
    ++1
    2 февраля 2017 года

    "Отпетые напарники" посмотрел ещё месяц назад, гадость жуткая!

  • Алексей Иванов
    +
    2 февраля 2017 года

    Пиздец неделька. Отпуск, а в кино неначто сходить.

  • MIIB
    +
    3 MIIB
    2 февраля 2017 года

    Я все ждал, что калолизаторы назовут его "Шанхайские чудаки".

  • ILikeFun
    ++3
    2 февраля 2017 года

    №2. Алексей Иванов Пиздец неделька. Отпуск, а в кино неначто сходить.

    Сходи на "Притяжение". Это не шутка Бля, как страшно говорить здесь такое

  • Диман Латаев
    +
    2 февраля 2017 года

    Проверка связи...

  • Диман Латаев
    +
    2 февраля 2017 года

    Хуясе, вход через твитор заработал.

  • Obiebozza
    + +5
    2 февраля 2017 годаспонсор

    Посмотрел Голос монстра - прекрасный фильм, очень трогательный и неспешный. Особенно порадовали анимационные вставки, когда Монстр рассказывал свои страшные истории. К концу фильма, тебя так завораживает всё происходящее, что даже вздохнуть не можешь. Жаль только, что очень мало зрителей посещают подобного рода картины, я вообще первые 10 минут был один в зале.

  • Ell
    ++2
    8 Ell
    2 февраля 2017 года

    Голос монстра хорош. Подтверждаю. А некоторым идти видите ли не на что.

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