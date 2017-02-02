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«Беседы с девушками-монстрами» — 04

Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «Беседы с девушками-монстрами» (Demi-chan wa Kataritai). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Эпизодники Беседы с девушками-монстрами (Demi-chan wa Kataritai)
  • Игорь Меркулов
    + +6
    2 февраля 2017 года

    Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать

  • Xenobius
    +
    2 февраля 2017 года

    Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать.

    Ох не к добру такие знания. ¬_¬ Уже предвижу додзинси на "беседы", основным мотивом которого будет поиск наиболее извращенного оригинального способа охладить при помощи одной юкионны бокал, банку и\или бутылку (а то и несколько сразу) пива...

  • Юлия Владимировна
    ++1
    3 февраля 2017 года

    Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать

    Дюллахан можно использовать куда более интересно. :3

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