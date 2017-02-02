Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «Беседы с девушками-монстрами» (Demi-chan wa Kataritai). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Дарья Баракина написала для «КГ-Портала» обзор четвёртой серии аниме «Беседы с девушками-монстрами» (Demi-chan wa Kataritai). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать
Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать.
Ох не к добру такие знания. ¬_¬
Уже предвижу додзинси на "беседы", основным мотивом которого будет поиск наиболее
извращенного оригинального способа охладить при помощи одной юкионны бокал, банку и\или бутылку (а то и несколько сразу) пива...
Вот представьте: жаркий день, рядом такая милашка и только пиво тепловато… Вы знаете, что делать
Дюллахан можно использовать куда более интересно. :3