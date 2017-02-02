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2Dark — хоррор от создателя Alone in The Dark

Какую игру можно ждать от создателя оригинальной Alone in The Dark и первопроходца жанра survival horror? Конечно же, только стелс-хоррор! Видимо, так и подумал Фредерик Рейнел, когда ещё в 2015 году анонсировал свой новый проект — 2Dark, одной из особенностей которого является тот факт, что вам придётся не только прятаться от всевозможных врагов, но и воздавать им по заслугам, попутно спасая маленьких детей.

Череда похищений детей поразила город, тьма нависла над некогда прекрасным городком Глумивудом словно проклятье, убивая надежду и заставляя жителей замереть в страхе. Ставший свидетелем убийства своей жены и похищения собственных детей, бывший детектив мистер Смит клянётся вернуть справедливость и положить конец страданиям. Но если бы только всё было так просто... От опасных переулков и их подозрительных обитателей, до пачки сигарет в кармане и предательского эха собственных шагов, опасность таится на каждом углу. Не верьте ничему в этой ловушке, называющей себя городом, где смерть — единственная непреложная истина. Используйте все свои чувства, для проникновения в Глумивудские бастионы жестокости. Раскрывайте тайны душевнобольных психопатов и заставьте их расплатиться за их преступления. Спасите детей от жестокой участи, ожидающих их в этом городе.

  • Волнующий опыт жестоких последствий, избежать которых поможет лишь ваш ум.
  • Придумайте идеальный план, как проникнуть на шесть созданных вручную запутанных уровней и выбраться оттуда вместе с детьми.
  • Держитесь в тени и ступайте осторожно. Свет и звук могут стать как вашими союзниками, так и вашей погибелью.
  • Припасы ограничены. И батарейки, и пули — расходуйте их все экономно.
  • Обследуйте каждый закуток, чтобы раскрыть зловещие секреты, таящиеся за похищениями, открыть новые места и отыскать всех детей.
  • Дети есть дети. Стоит вам слишком долго задержаться на одном месте, и они начнут вертеться и плакать, подвергая всех вас опасности.
  • Устраивайте перекуры, чтобы сохранить ваш прогресс, но опасайтесь шумного кашля и помните — курение и правда убивает.
Цитата из пресс-релиза

2Dark выходит на PC уже в этом году.

 
 
2 Обсудить
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Видео 2Dark (PC, PlayStation 4, Xbox One)
  • HighlandPony
    ++2
    2 февраля 2017 года

    Смотрю вот на скриншоты... кто шарит, это нормально нарисованная, а потом специально пикселизированная игрушку? Ну потому что инди-игры должны, блядь, быть с пикселями?

  • Ell
    +
    2 Ell
    2 февраля 2017 года

    Трейлер такой приятный. Смотришь скриншоты, а там пиздец. Ну ёб твою мать..

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