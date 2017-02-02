«Школа драмы» — новый пилот от NBC

Канал NBC заказал разработку пилотного эпизода многосерийного проекта «Школа драмы». Оный станет экранизацией одноимённой книги Майкла Соколова, основанной на реальных событиях.

Драма расскажет о Лу Волпе — учителе небольшой школы для детей преимущественно из рабочих семей. Лу вёл в старших классах занятия по актёрскому мастерству. Благодаря страстному отношению к делу и полной самоотдаче он не только сумел достучаться до своих учеников и заинтересовать их театром, но и помог преобразиться всему городу.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы», «Родители») на пару с коллегой по Universal Television Мишель Ли. Помимо них исполнительными продюсерами станут Джеффри Селер и Флоди Суарес, работавшие над мюзиклом «Гамильтон».