CBS переснимет пилот сериала от создателей «Как я встретил вашу маму»

Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода комедии «Реальная жизнь». Проект основан на веб-сериале 7P/10E о виртуальном знакомстве девушки из Нью-Йорка и парня из Лос-Анджелеса. Работая в разных офисах одной компании, разделённые несколькими часовыми поясами, они постепенно сближаются и решают, что с них довольно интернет-общения — настало время жить и работать вместе.

В прошлом сезоне канал уже попробовал воплотить в жизнь этот проект и даже заказал съёмки пилота под рабочим названием «Моё время/твоё время» с Джейн Леви («Бесстыдники»), Николасом Брауном («В активном поиске») и Тоуном Беллом («Плохая судья») в главных ролях. Однако результат CBS не порадовал, и канал отдал сериал на доработку той же команде авторов.

Сценарий перепишет Хилари Уинстон («Меня зовут Эрл»). Она же остаётся исполнительным продюсером проекта наравне с Крейгом Томасом и Картер Бейз («Как я встретил вашу маму»). Производство на контроле у Sony TV и CBS Television Studios.