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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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CBS заказал пилот драмы о современной журналистике

CBS заказал пилот часовой драмы The Get, которая расскажет о команде неутомимых интернет-журналистов, с помощью нетрадиционных методов расследования разоблачающих истории о несправедливости.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Бриджет Карпентер, в послужном списке которой такие проекты, как «11.22.63», «Мир Дикого Запада», «Огни ночной пятницы». Производством займётся CBS Television Studios.

Это уже четвёртый драматический пилот телеканала CBS в этом телесезоне. До этого были заказаны криминальная драма «Инстинкт убийцы», юридический проект «Образцовый гражданин» и драма про астронавтов НАСА «Управление полётом».

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