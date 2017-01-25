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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Готовится ремейк фильма «Победить любой ценой»

Список жизненно необходимых ремейков пополнился новым фильмом — «Победить любой ценой» (Every Which Way But Loose).

Режиссирует кино и переписывает сценарий Энтони Коэн, продюсирует проект Джеймс Фарго — главный постановщик оригинала.

В первоисточнике ведущую человеческую роль исполнял Клинт Иствуд, он изображал водителя грузовика по имени Фил Беддо, который вместе со своим домашним (грузовым?) орангутаном, колесил по американским хайвэям в поисках разных неприятностей. Зрители настолько охренели, что кино собрало в 1978 году $ 85 млн в домашнем прокате. Создатели не растерялись и выпустили в 1980 году сиквел — «Как только сможешь», он заработал уже $ 70 млн.

Съёмки ремейка начнутся весной. С нетерпением ждём анонса имени актёра, который согласится сниматься вместе с орангутаном в фильме от режиссёра комедии «Секс-трип».

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