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Первоисточник: www.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне сериала «Шерлок»

В отличие от своих предшественников четвёртый сезон «Шерлока» завершился на оптимистической ноте — Холмс и Ватсон вернулись на Бейкер-стрит и погрузились в расследование новых преступлений. Столь радужная концовка многих заставила гадать: не попрощались ли таким образом авторы со своими персонажами и публикой, дав понять, что пятый сезон сериала «Шерлок» не планируется.

Создатели сериала Стивен Моффат и Марк Гэтисс утверждают, что события эпилога «Последнего дела» без труда могут положить начало новым детективным историям.

В интервью изданию RadioTimes Марк Гэтисс пояснил:

Мы показали становление персонажей, рассказали, как они стали теми Шерлоком Холмсом и Джоном Ватсоном, которых все хорошо знают. Эти четыре сезона, по сути, предыстория. Поэтому, если мы вернёмся к съёмкам — а нам очень хотелось бы — можем преспокойно начать повествование с того, как Шерлок предлагает Джону окунуться в новое расследование.

Моффат признался, что у них с Гэтиссом промелькнула мысль после заключительного кадра добавить надпись «Начало», но от идеи впоследствии отказались, посчитав, что это выглядело бы дешёвой уловкой. Вдобавок шоураннер рассказал о случившихся с Холмсом переменах:

Полагаю, сейчас Шерлок наконец-то понимает, что в некотором смысле он всё же умнее Майкрофта. Его эмоции, привязанности и почерпнутая из отношений с дорогими ему людьми мудрость делают его сильнее. Он осознаёт это, сравнивая себя с Эвр — чистым разумом без эмоциональных связей, которому не под силу осознать, что такое быть человеком. Шерлок понял: всё, от чего он годами бежал, как раз и делает его сильнейшим из этой гениальной троицы. Так он приблизился к образу мудрого взрослого Шерлока — всё ещё пугающего и внешне бесстрастного, но отнюдь не бессердечного.

На вопрос о том, что ждёт главных героев сериала «Шерлок» в пятом сезоне, буде он таки случится, Моффат ответил просто:

Расследование новых преступлений.

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