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Resident Evil 7 — трейлер и подробности дополнений

На улице любителей хорроров сегодня настоящий праздник. Resident Evil 7 не только вышла, но и успела нахватать огромное количество хвалебных оценок и отзывов. Раннее мы уже писали о содержании дополнений для Resident Evil 7, но на волне успеха Capcom представила более детальное описание первых двух DLC.

Вырезанные материалы, часть 1:

  • «Кошмар»: продержитесь до утра, отбиваясь от волн чудовищ и используя систему крафта для создания смертоносных ловушек и полезных предметов.
  • «Спальня»: постарайтесь выбраться из закрытой комнаты, но будьте осторожны, ведь Маргарет Бейкер не должна догадаться, что вы уже встали.
  • «Итан должен умереть»: новый особо сложный режим, который никак не связан с сюжетной линией.

Вырезанные материалы, часть 2:

  • «21»: сыграйте с Лукасом Бейкером в игру, ставкой в которой будет ваша жизнь и конечности.
  • «Дочери»: фрагмент из истории семьи Бейкеров, произошедший до основных событий Resident Evil 7.
  • «55-й день рождения Джека»: режим, в котором игрокам придётся накормить Джека Бейкера за отведённое количество времени.

Первое дополнение выходит уже совсем скоро — 31 января (пока только на PS4). Второе дополнение увидит свет 14 февраля.

Ну а для тех, кто всё еще сомневается в покупке игры, Capcom опубликовала релизный трейлер:

 
 
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