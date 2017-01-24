Death Stranding и Гильермо дель Торо

Именитый режиссёр расщедрился на некоторые подробности относительно своего участия в Death Stranding.

Я всего лишь персонаж в игре. Кодзима-сан позвонил мне и сказал:"Я хочу использовать тебя, как персонажа в своём проекте". На что я с радостью согласился. Мы обсудили пару моментов относительно моего героя, чтобы я лучше понимал его. И на этом всё, в творческом плане в создание Death Stranding я никак не вовлечён.

Это полностью игра Кодзимы-сана, его идеи. Я считаю, что она получится на 100% фантастической. Я — просто марионетка в его руках. Мой вклад заключается лишь в том, что я полностью поддерживаю его идеи и готов к многочасовым сканированиям своего лица.

Гильермо дель Торо