КГ играет: Resident Evil 7

В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин сядет играть в свежевышедший хоррор-блокбастер Resident Evil 7. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

А ещё мы подвели итоги розыгрыша PC-копий Resident Evil 7. Среди подписчиков нашей ВК-группы победу одержал Сергей Greyscorpio, а удачливым патроном оказался Протей Корракс. Поздравляем победителей, а остальным желаем удачи в будущих розыгрышах. Ну и приглашаем смотреть стрим Кирилла: