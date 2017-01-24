Banner Saga 3 на «Кикстартере»

В своё время крайне успешные сборы на «Кикстартере» дали зелёный свет игре Banner Saga — красивой, серьёзной пошаговой тактике с отличным сценарием и решениями, заметно влиявшими на дальнейший ход истории. Но то была лишь первая часть трилогии. Banner Saga 2 вышла уже без помощи краудфандинга, но продалась в три раза хуже предшественницы. Частично в том виновата финальная битва оригинальной игры (она была настолько сложной, что лишь половина дошедших игроков смогла её осилить), но её разработчики из студии Stoic уже решили исправить. Другой проблемой они признали нехватку общения с комьюнити и журналистами: сконцентрировавшись на создании достойного продолжения они как-то забыли рассказать о нём людям.

В итоге теперь, создавая Banner Saga 3, авторы решили не только нанять отдельного PR-менеджера, но и вернуться на «Кикстартер». Причём как за дополнительным бюджетом, так и чтобы прорекламировать игру на этой популярной площадке. Stoic рассчитывает собрать за 40 дней хотя бы 200 тысяч долларов, что в два раза больше оригинальной цели первой Banner Saga, но в разы меньше 723 тысяч, собранных ею в итоге.

Все эти деньги авторы планируют потратить на заставки, озвучку, оркестровый саундтрек и прочие пусть не обязательные, но очень желательные «мелочи», которые выделяли серию на фоне многих других инди-проектов. Ну а выпустить долгожданный финал своей трилогии они рассчитывают в декабре 2018 года, но указанные на «Кикстартере» даты надо всегда принимать с изрядной долей скептицизма.