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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Библиотекари»: третий сезон финишировал, четвёртый заказан

Последняя серия третьего сезона сериала «Библиотекари» вышла в воскресенье, а сегодня кабельный канал TNT официально продлил сериал на четвёртый сезон.

Причиной традиционно послужили рейтинговые показатели проекта. Сериал вот уже два года входит в двадцатку оригинальных художественных сериалов на кабельном телевидении, пользующихся особой популярностью у зрителей из ключевой возрастной категории «18–49 лет». Каждый новый эпизод третьего сезона сериала «Библиотекари» собирал у телеэкранов в среднем 5,4 млн человек.

Многосерийное приключенческое фэнтези, основанное на кинофранчайзе «Библиотекарь», повествует о невероятных приключениях хранителей мирового спокойствия — членах древней секретной организации, созданной для защиты ничего не подозревающего мира от тёмных сил и тайн, связанных с магией.

В сериале снимаются Ребекка Ромейн, Кристиан Кейн, Линди Бут, Джон Харлан Ким и Джон Ларрокетт. Исполнитель главной роли в полнометражных картинах Ноа Уайли время от времени появляется в сериале в образе Флинна Карсена.

Исполнительными продюсерами сериала помимо Уайли числятся коллеги по сериалу «Грабь награбленное» Дин Девлин и Марк Роскин. Производственный процесс на контроле у Electric Entertainment. Четвёртый сезон сериала «Библиотекари» стартует в конце этого года.

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