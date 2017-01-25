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Warner Bros. воскресила диснеевскую студию

Закрытия студий — новости до обидного частые. Однако тем приятнее писать о редких обратных явлениях.

В мае прошлого года компания Disney закрыла свою последнюю игровую студию — Avalanche Software, разочаровавшись в серии Disney Infinity. Но теперь случилось неожиданное: Warner Bros. Interactive Entertainment выкупила студию у Disney и вернула её в строй... чтобы сделать игру по мультфильму «Тачки 3».

Разрабатываться она будет на основе движка Octane, созданного Avalanche Software до закрытия. Другой полезной информации у нас нет, но если выход гонки запланирован на то же время, что и релиз полнометражки от Pixar, то едва воскресшей студии можно посочувствовать: собрать достойную игру за оставшееся время ей вряд ли удастся.

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