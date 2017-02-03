For Honor — Планы на грядущий год

Меньше двух недель остаётся до релиза For Honor (14 февраля, если кто забыл), поэтому разработчики из Ubisoft решили поделиться содержанием обязательного Season Pass и раскрыть карты по поводу дальнейшей судьбы своего амбициозного проекта.

Начнём с того, что после релиза For Honor начнутся сменяющие друг друга сезоны «Военного конфликта», с выходом которых в игру будут добавлять новых героев, арены, броню, предметы и многое другое. На данный момент анонсированы три сезона, каждый из которых принесёт в игру по два героя. Простым людям их позволят покупать за внутриигровую валюту, но владельцам сезонного пропуска жить, разумеется, будет легче.

Сезонный пропуск For Honor обойдётся фанатам в $40 и в него войдут:

Доступ к новым персонажам за неделю до их официального ввода в игру;

Элитные костюмы для новых героев;

Уникальный эффект на эмоциях;

Три эксклюзивные эмблемы;

Три ящика с дополнительным обмундированием;

30-дневный статус «Чемпиона», который не только увеличит получаемый опыт и лут в конце каждой битвы, но и даст определённые бонусы вашим друзьям;

Бонусы при создании вещей.

В общем, ничего необходимого сезонный пропуск не содержит, а все действительно важные элементы типа новых карт и персонажей будут добавляться в For Honor либо бесплатно, либо зарабатываться в игре.