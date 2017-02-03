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Официальное описание сюжета фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Мы знали, вы ждали этого — официального описания сюжета новых «Трансформеров» от Майкла Бэя.

Сюжет или типа того:

«Трансформеры: Последний рыцарь» сотрясает основы мифологии франчайза и даёт новое звучание слову «герой». Человечество и Трансформеры увлечены взаимным уничтожением, Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего общего будущего скрыт в тайнах прошлого — тайной истории Трансформеров на Земле. Задача по спасению мира ложится на странную группу персонажей: Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, Английского Лорда (Энтони Хопкинс) и Оксфордского Профессора (Лора Хэддок). В жизни каждого человека наступает момент, когда приходит время определить свою судьбу. В сюжете «Трансформеров» гонимые станут героями. Герои превратятся в злодеев. Только один мир выживет: их или наш.

Режиссёр комментирует:

Могу смело сказать, «Трансформеров» с таким визуальным размахом и расширенной мифологией вы ещё не видели. Это — заключительная глава и новое начало. Возможно, действительно мои последние «Трансформеры».

Кино выходит в России 22 июня 2017 года.

17 Обсудить
Темы
 
Трансформеры: Последний рыцарь
 
MIIB
Лучший комментарий
+21

Майкл Бэй

Возможно, действительно мои последние «Трансформеры»

noShit
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  • MIIB
    + +21
    3 февраля 2017 года

    Майкл Бэй

    Возможно, действительно мои последние «Трансформеры»

    noShit

  • sergeymeshkov
    + +15
    3 февраля 2017 года

    One last ride.

  • angra
    + +7
    3 февраля 2017 года

    Это — заключительная глава и новое начало. Возможно, действительно мои последние «Трансформеры». ..., а возможно начало моей новой трилогии.

  • l0ky86
    ++1
    3 февраля 2017 года

    Возможно, действительно мои последние «Трансформеры». Пафосный кадр Бэя ракурсом с низу вверх. Этот синопсис к фильму уже с 3й части повторяется. Майкл, оригинальней, попроси сценаристов написать тебе речь.

  • 1234
    ++1
    3 февраля 2017 года

    Английского Лорда (Энтони Хопкинс)

    А потом он создаст своих роботов с энергоном и робо-блудницами.

  • values
    ++4
    3 февраля 2017 года

    Официальное описание сюжета:

    Бум, бааам, ЧТОЭТОБЫЛО? БУУМ, (звук раскладывающегося трансформера), ТЫДЫШЬ... ...тишина две минуты... восход солнца... Бааам! БАДАБУм! БЛИКИ (как у JJA) (звук складывающегося трансформера), Бздынь! ...полёт в космосе, красивая "графа"... и т.д.

    ШКОЛОТА В ШОКЕ, ЭТО ПОБЕДА!

  • Александр Курков
    ++3
    3 февраля 2017 года

    Если последние от Майкла Бэя, то могут выпустить коллекционный бокс. Все BluRay Трансформеры в коробке с бутылкой нитроглицерина.

  • Boro
    + +11
    3 февраля 2017 года

  • talvi
    +–4
    3 февраля 2017 года

    Бэй - голливудский Трамп: все его хуесосят, а он все равно выигрывает (по баблу так точно:-)

  • Boro
    +–5
    3 февраля 2017 года

    Зачетный скрин

  • Boro
    +–5
    10 Boro
    3 февраля 2017 года

    ...

  • Константин
    +
    3 февраля 2017 года

    Возможно, действительно мои последние «Трансформеры». Наконец-то

  • Игорь Валушин
    ++2
    3 февраля 2017 года

    "Возможно, действительно мои последние «Трансформеры»

    Ха-ха-ха.

  • Adsumus
    + +9
    3 февраля 2017 года

    №6. values

    Официальное описание сюжета:

    Бум, бааам, ЧТОЭТОБЫЛО? БУУМ, (звук раскладывающегося трансформера), ТЫДЫШЬ... ...тишина две минуты... восход солнца... Бааам! БАДАБУм! БЛИКИ (как у JJA) (звук складывающегося трансформера), Бздынь! ...полёт в космосе, красивая "графа"... и т.д.

    ШКОЛОТА В ШОКЕ, ЭТО ПОБЕДА!

    Самое главное забыл:

  • Hindu Kush
    ++1
    3 февраля 2017 года

    Возможно, действительно мои последние «Трансформеры».

    Кого ты обманываешь, Майкл?

    Пока "Трансформеры" гребут миллиард за миллиардом - живым тебя не отпустят!

    Ключ к спасению нашего общего будущего скрыт в тайнах прошлого — тайной истории Трансформеров на Земле.

    Что, и в пятый раз сюжет будет лихо закручен вокруг оставленного на Земле мега-артефакта трансформеров? Какой, блядь, полёт фантазии!

    Такое ощущение, что Майкл Бэй попал в свой личный День сурка и уже пятый раз пытается снять один и тот же фильм. Причём с каждым разом получается всё хуже и хуже: количество тупого говна увеличивается пропорционально числу распиханных во все дыры американских флагов.

  • urix
    ++1
    14 urix
    3 февраля 2017 года

    Только один мир выживет: их или наш.

    Хм, какая интрига. Какой же мир выживет, как вы думаете?

  • Boro
    +
    15 Boro
    3 февраля 2017 года

    Ну, вот че за хрень? То не шлется коммент, то вываливается кучей!

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