Мы знали, вы ждали этого — официального описания сюжета новых «Трансформеров» от Майкла Бэя.

Сюжет или типа того:

«Трансформеры: Последний рыцарь» сотрясает основы мифологии франчайза и даёт новое звучание слову «герой». Человечество и Трансформеры увлечены взаимным уничтожением, Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего общего будущего скрыт в тайнах прошлого — тайной истории Трансформеров на Земле. Задача по спасению мира ложится на странную группу персонажей: Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, Английского Лорда (Энтони Хопкинс) и Оксфордского Профессора (Лора Хэддок). В жизни каждого человека наступает момент, когда приходит время определить свою судьбу. В сюжете «Трансформеров» гонимые станут героями. Герои превратятся в злодеев. Только один мир выживет: их или наш.