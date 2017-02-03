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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Хронометраж и более подробное описание сюжета фильма «Логан: Росомаха»

Стало известно, что фильм «Логан: Росомаха» или «Росомаха: Логан» (мы уже запутались) займёт 135 минут вашего драгоценного времени.

И новое описание сюжета, потому двух синопсисов мало:

В 2024 году популяция мутантов заметно снизилась и Люди Икс были распущены. Логан, чьи способности к регенерации потеряли былую силу, тихонько спивается и подрабатывает шофёром. Он ухаживает за больным Профессором Икс и прячет старика от внешнего мира. Однажды Логан получает заказ отвести девочку по имени Лора до канадской границы. Сперва он отказывается, но Профессор ждал этого события долгие годы. Лора легко впадает в боевой раж и очень напоминает самого Росомаху. Её преследуют зловещие силы, работающие на могущественную корпорацию; её ДНК хранит секрет, где кроется тайна связи с Логаном. И так начинается безжалостная погоня...

Третий сольный фильм про Росомаху рассказывает, как марвеловские персонажи стареют, болеют и пытаются зарабатывать на жизнь. Дряхловатый протагонист постоянно задаётся вопросом, а есть ли у него силы и желание использовать остатки сил на добрые дела. В ближайшем будущем наступают времена, когда острые когти и телепатия не могут решить все проблемы мира.

Кино выходит 2 марта 2017 года.

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