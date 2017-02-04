«Очень странные дела» — первый кадр второго сезона

«Очень странные дела» поделились первым кадром второго сезона: ребята из Хоукинса — поклонники каноничных «Охотников за привидениями».
«Очень странные дела» поделились первым кадром второго сезона: ребята из Хоукинса — поклонники каноничных «Охотников за привидениями».
Я в детстве за такой костюм душу бы продал)
Даже на детский римейк охотников, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел, чем на то, что было в прошлом году.
№2. MIIB
Даже на детский римейк охотников, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел, чем на то, что было в прошлом году.
воистину, Аминь
Увидел вначале костюмы и обосрался - шо, опять ? А так всё норм, этим пацанам можно - и актёрам, и создателям сериала.
В те времена, римейка еще не существовало. Они еще не знали что их ждало в будущем.