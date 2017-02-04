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«Очень странные дела» — первый кадр второго сезона

«Очень странные дела» поделились первым кадром второго сезона: ребята из Хоукинса — поклонники каноничных «Охотников за привидениями».

Кадры из сериала «Очень странные дела»
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Галерея Очень странные дела
 8 ноября 2016 годаШон Эстин, Пол Райзер и Линнеа Бертельсен попали в «Очень странные дела» 15 октября 2016 годаПополнение в актёрском составе «Очень странных дел» 31 августа 2016 года2-й сезон «Очень странных дел» получил зелёный свет
  • Redwood
    ++2
    4 февраля 2017 года

    Я в детстве за такой костюм душу бы продал)

  • MIIB
    + +11
    4 февраля 2017 года

    Даже на детский римейк охотников, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел, чем на то, что было в прошлом году.

  • Кинофап
    +
    4 февраля 2017 года

    №2. MIIB

    Даже на детский римейк охотников, я бы с бОльшим удовольствием посмотрел, чем на то, что было в прошлом году.

    воистину, Аминь

  • tanaka
    ++4
    4 февраля 2017 года

    Увидел вначале костюмы и обосрался - шо, опять ? А так всё норм, этим пацанам можно - и актёрам, и создателям сериала.

  • MsPeach
    ++2
    4 февраля 2017 года

    В те времена, римейка еще не существовало. Они еще не знали что их ждало в будущем.

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