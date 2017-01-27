FOX снимет пилот экранизации «Перерождения»

Телеканал FOX официально заказал съёмки пилотного эпизода «Перерождения» — экранизации одноимённой книжной фэнтези-трилогии Джастина Кронина. Исполнительным продюсером проекта выступает Ридли Скотт.

История начинается как триллер о правительственном заговоре и перерастает в постапокалиптическую вампирскую сагу. События трилогии развиваются на протяжении тысячелетия и сосредоточены на девочке по имени Эми, чья миссия — спасти человечество.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Лиз Хелденс («Огни ночной пятницы»), пилотный эпизод срежиссирует Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»). Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами наравне со Скоттом, Адамом Кассаном и Дэвидом Цукером. Производство на контроле у 20th Century Fox TV, Scott Free Productions и 6th & Idaho.