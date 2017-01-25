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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX

Телеканал FOX, в июле формально заказавший съёмки пилота безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс», дозрел до официального объявления: первый эпизод совершенно точно находится в разработке. А теперь известно, что снимет его режиссёр-сценарист киновселенной «Людей Икс» Брайан Сингер.

Приключенческий боевик расскажет о семье, где обычные родители воспитывают детей со сверхспособностями. Вынужденные скрываться от крайне недружелюбных агентов правительственных спецслужб, главные герои вливаются в подпольную организацию людей-мутантов, ведущих борьбу за выживание.

Автором сценария и шоураннером проекта выступает Мэтт Никс ([«Чёрная метка»]). Вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Сингером, главой Marvel TV Джефом Лоэбом и продюсерами «Дэдпула» Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производством руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.

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 13 июля 2016 года«Люди Икс» обживаются в сериалах 15 октября 2015 годаFOX и Marvel договорились о двух сериалах по «Людям-Икс» 24 июля 2016 годаТрейлер сериала «Легион»

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