Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX

Телеканал FOX, в июле формально заказавший съёмки пилота безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс», дозрел до официального объявления: первый эпизод совершенно точно находится в разработке. А теперь известно, что снимет его режиссёр-сценарист киновселенной «Людей Икс» Брайан Сингер.

Приключенческий боевик расскажет о семье, где обычные родители воспитывают детей со сверхспособностями. Вынужденные скрываться от крайне недружелюбных агентов правительственных спецслужб, главные герои вливаются в подпольную организацию людей-мутантов, ведущих борьбу за выживание.

Автором сценария и шоураннером проекта выступает Мэтт Никс ([«Чёрная метка»]). Вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Сингером, главой Marvel TV Джефом Лоэбом и продюсерами «Дэдпула» Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производством руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.