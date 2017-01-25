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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Продюсер Майкл Бэй отдаст Америку за долги Китаю

Студия Universal заплатила больше всех за сценарий фильма «Маленькая Америка» (Little America) — футуристическое приключенческое кино от продюсера Майкла Бэя.

Британский кинодел Роуэн Этейл («Пустошь») написал сценарий и закреплён режиссёром проекта. В продюсерах также числятся Эндрю Форм и Брэд Фуллер.

Жанр художественной картины больше тяготит к фантастической-веселухе, а не к научной-фантастике. Сюжет рассказывает, как трампообразный президент обанкротил Америку и страну пришлось отдать Китаю за долги. Азиатский гигант полностью владеет государством и многие американцы иммигрировали в Китай в поисках работы.

В этом новом и чудесном мире главный герой — американский солдат специального назначения — получает заказ от китайского миллиардера: протагонист должен проникнуть в американское гетто и спасти дочку богача. Чтобы их не засудил Джон Карпентер, киношники сознаются, что «Маленькая Америка» снимается под впечатлением от «Побега из Нью-Йорка».

Что тут скажешь? Хитрый жук Бэй и его товарищи по Platinum Dunes отлично умеют зарабатывать на модных социальных трендах. Их предыдущая удача — серия «Судная ночь». Главное — успеть снять за четыре года.

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Маленькая Америка
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