Продюсер Майкл Бэй отдаст Америку за долги Китаю

Студия Universal заплатила больше всех за сценарий фильма «Маленькая Америка» (Little America) — футуристическое приключенческое кино от продюсера Майкла Бэя.

Британский кинодел Роуэн Этейл («Пустошь») написал сценарий и закреплён режиссёром проекта. В продюсерах также числятся Эндрю Форм и Брэд Фуллер.

Жанр художественной картины больше тяготит к фантастической-веселухе, а не к научной-фантастике. Сюжет рассказывает, как трампообразный президент обанкротил Америку и страну пришлось отдать Китаю за долги. Азиатский гигант полностью владеет государством и многие американцы иммигрировали в Китай в поисках работы.

В этом новом и чудесном мире главный герой — американский солдат специального назначения — получает заказ от китайского миллиардера: протагонист должен проникнуть в американское гетто и спасти дочку богача. Чтобы их не засудил Джон Карпентер, киношники сознаются, что «Маленькая Америка» снимается под впечатлением от «Побега из Нью-Йорка».

Что тут скажешь? Хитрый жук Бэй и его товарищи по Platinum Dunes отлично умеют зарабатывать на модных социальных трендах. Их предыдущая удача — серия «Судная ночь». Главное — успеть снять за четыре года.