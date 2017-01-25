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Первоисточники: variety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

NBC заказал пилот драмы о виртуальной реальности

Телеканал NBC заказал пилот триллера «Грёза», действие которого развернётся в мире виртуальной реальности. Процедурная драма расскажет о специализирующемся на человеческом поведении бывшем детективе, который вынужден вернутся в работу, когда запуск продвинутой программы виртуальной реальности привёл к опасным и непредсказуемым последствиям.

Сценарий напишет создатель драмы «За пределами» Мики Фишер. Вдобавок он и его коллега по сериалу Бруклин Уивер выступят исполнительными продюсерами вместе с Дэррилом Фрэнком и Джастином Фалви, вместе работавшими над сериалами «Американцы» и «Рухнувшие небеса». Производством займутся Universal Television и Amblin Television.

Таким образом NBC следует новоявленной тенденции вплетения темы высоких технологий в сюжеты процедуралов. Так, у CBS есть напичканная супер-гаджетами медицинская драма «Настоящий гений», а на FOX в феврале стартует драма «В розыске» о миллиардере, планирующем с помощью высокотехнологичных штучек наладить работу полиции.

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