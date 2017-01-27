Крэйг Робинсон и Адам Скотт в погоне за призраками

Канал FOX одобрил съёмки пилотного эпизода однокамерной комедии «Призраки», разработкой которого занялся в августе. Создатели пообещали юмористическую версию «Секретных материалов», о продлении которых телеканал, кстати, до сих пор подумывает, но временит с официальным решением.

Это история о скептике и цинике Лерое Райте (Крэйг Робинсон) и свято верящим во всякую чертовщину Максе Эллисоне (Адам Скотт). Секретное исследовательское бюро нанимает главных героев для слежки за вспышкой паранормальной активности в Лос-Анджелесе. Изучая аномалию, Райт и Эллисон обнаруживают более серьёзную тайну, угрожающую гибелью всему человечеству.

Шоураннером числится Кевин Эттен («Трудоголики»). Том Гормикэн («Этот неловкий момент») выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с Эттеном, Скотттом, Робинсоном, Оли Обстом и Марком Шульманом. Производственный процесс контролируют 20th Century Fox TV и 3 Arts Entertainment.