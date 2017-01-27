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Accel World vs. Sword Art Online: Millennium Twilight выйдет на Западе

«Искусство меча Online» — один из самых популярных на Западе аниме-франчайзов последних лет, так что неудивительно, что и основанные на нём игры в итоге добираются до англочитающей аудитории. Даже когда эти игры — кроссоверы с менее популярными сериями.

Accel World vs. Sword Art Online: Millennium Twilight расскажет историю слияния сеттингов «Ускоренного мира» и «Искусства меча Online» (даром что они, насколько нам известно, и так являются одним и тем же сеттингом, просто разделённым не в пространстве, а во времени). Как именно это произойдёт — неизвестно, но за сюжет отвечает автор первоисточников, а уж он-то нас никогда не подводил... кхм. М-да.

Так вот, в Японии Accel World vs. Sword Art Online: Millennium Twilight выйдет уже 16 марта, в то время как англоязычная версия появится где-то этим летом (причём случится это, судя по слитой в сеть обложке, не только на PS4 и PS Vita, но и на PC). Но на её трейлер можно взглянуть уже сейчас:

 
 
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Видео Accel World vs. Sword Art Online: Millennium Twilight (PlayStation 4, PS Vita) Искусство меча Online (Sword Art Online) Ускоренный мир (Accel World)

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