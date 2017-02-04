«Лего. Фильм 2» поменял режиссёра и первый кадр из мультфильма «Ниндзяго»

Удивительно, но даже при создании «Лего. Фильма 2» между студией и режиссёром могут возникнут творческие разногласия. Хотя, казалось бы, игра в «Лего» — самое умиротворяющее времяпрепровождение. Таким образом Роб Шраб («Сообщество») пролетает мимо своего режиссёрского дебюта.

Вместо него уже взяли Майка Митчелла («Тролли», «Высший пилотаж», «Губка Боб в 3D»). Сценарий сиквела написали постановщики первой части — Фил Лорд и Кристофер Миллер. Потом сюжет доработал создатель анимационного сериала «Конь БоДжек» Рафаэл Боб Уэйксберг.

Также издание USA Today поделилось первым снимком из полнометражного мультфильма «Ниндзяго» режиссёра Чарли Бина («Трон: Восстание»), который выйдет 22 сентября 2017 года.

Дата премьеры «Лего. Фильма 2» — 8 февраля 2019 года.