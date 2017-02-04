 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Gravity Rush 2 Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы» Лучшие сцены из первого стрима по игре Mafia
5
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Лего. Фильм 2» поменял режиссёра и первый кадр из мультфильма «Ниндзяго»

Удивительно, но даже при создании «Лего. Фильма 2» между студией и режиссёром могут возникнут творческие разногласия. Хотя, казалось бы, игра в «Лего» — самое умиротворяющее времяпрепровождение. Таким образом Роб Шраб («Сообщество») пролетает мимо своего режиссёрского дебюта.

Вместо него уже взяли Майка Митчелла («Тролли», «Высший пилотаж», «Губка Боб в 3D»). Сценарий сиквела написали постановщики первой части — Фил Лорд и Кристофер Миллер. Потом сюжет доработал создатель анимационного сериала «Конь БоДжек» Рафаэл Боб Уэйксберг.

Также издание USA Today поделилось первым снимком из полнометражного мультфильма «Ниндзяго» режиссёра Чарли Бина («Трон: Восстание»), который выйдет 22 сентября 2017 года.

Дата премьеры «Лего. Фильма 2» — 8 февраля 2019 года.

Кадры из фильма «Ниндзяго»
5 Обсудить
Темы
 
Галерея Ниндзяго
  • Барри_Аллен
    +
    4 февраля 2017 года

    всмысле лего фильм. ниндзго? или он к той серии не относится?

  • ILikeFun
    +
    4 февраля 2017 года

    Новый Лего-фильм уже в этом же году? Нихуя себе. С такой скоростью они начнут выходить чаще, чем линейка DC-universe

  • Кардинал
    +
    4 февраля 2017 года

    А кому он надо? Неужели армия поклонников Ниндзяго такая большая? Я не сомневаюсь, что мультфильм получится хорошим, но не лучше ли было сделать, что-то по более узнаваемой франшизе, как в случае с Бэтменом?

    Или я уже старый пердун, который отстал от жизни, и Ниндзяго это сейчас самый топ.

  • kro44i
    ++2
    4 февраля 2017 года

    №3. Кардинал

    Или я уже старый пердун, который отстал от жизни

    Небось все еще в Биониклов играешь.

  • Fanat kinoteatra Neftyanik
    +
    4 февраля 2017 года

    Опять конструктор? Заебали.

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ещё один LEGO-фильм
 
Лего. Три Фильма
 
Ниндзяго

Тоже интересно

 
Трейлер фильма «Девушка из Дании»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 123: Стихи в лифте
 
Аниме ЕВА-119: «Трапические» тайны
 
Рецензия на фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Что Мэл Гибсон, Шайа Лабаф и Дж. К. Симмонс думают о фильмах по комиксам DC и Marvel
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 63
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Zero Escape: The Nonary Games - объявлена дата выхода сборника на PlayStation 4 и PlayStation Vita в Европе Star Conflict - создатели отмечают пятилетие космического проекта. Мы раздаема коды на стартовой набор и премиум аккаунт PlayStation 4 - вышло бета-обновление 4.50, игроки отмечают возросшую производительность игр на PS4 Pro FlatOut 4: Total Insanity - объявлено релизное окно брутального автомобильного экшена для PlayStation 4 и Xbox One Hellgate: London VR - анонсирован VR-приквел оригинальной игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика