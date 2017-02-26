Новые сериалы 27 февраля — 5 марта

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FOX

Это история о трёх не особо дружных героях, которые путешествуют во времени, неисправимо усложняя себе жизнь в настоящем. Протагонист по имени Дэн — типичный гик, преподаватель информатики в колледже. Из-за выдающегося ума он, мягко говоря, не пользуется популярностью ни у собственных студентов, ни у коллег. Чтобы сбежать из этого жестокого мира и повстречать более приветливых людей, Дэн находит способ путешествовать во времени и с головой окунается в приключения.