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Новые сериалы 27 февраля — 5 марта

Весеннее межсезонье делится собственным запасом многосерийных премьер. Первая неделя марта даст старт боевику «Заложница», процедуралу «Правосудие Чикаго», новой антологии Райана Мёрфи «Вражда», комедии «Творя историю» и фантастической драме «Эпоха за эпохой».

Понедельник, 27 февраля

 
Премьера+
NBC
Заложница Taken

драма, боевик

В ролях Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Бруклин Судано, Моник Габриэла Курнен, Гай Чарльз, Майкл Ирби

Создатель Александр Кэри

Сюжет сериальной «Заложницы» будет приквельной природы и расскажет о жизни бывшего спецагента Брайана Миллса до того, как он стал бывшим. Но история помолодевшего протагониста будет развиваться в наше время, и это никак не объясняется.

Трейлеры

 
Сезон3
ITV1
Бродчёрч Broadchurch

детектив, драма

В ролях Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бачан, Вики Макклюр, Артур Дарвилл

Создатель Крис Чибнелл

Среди пасторали приморского городка на пляже найдено тело мальчика, чья загадочная и трагическая смерть всколыхнула всю округу. Два полицейских детектива прибывают на место преступления, чтобы взяться за расследование.

Трейлеры

Среда, 1 марта

 
Премьера+
NBC
Правосудие Чикаго Chicago Justice

детектив, драма

В ролях Филип Уинчестер, Карл Уизерс, Назнин Контрактор, Джоэль Картер, Райан-Джеймс Хатанака

Создатель Дик Вульф

В центре повествования находятся работники прокуратуры города Чикаго, штат Иллинойс и разнообразные судебные тяжбы, в которых они участвуют.

Трейлеры

 
Конец сезона6
USA Network
Форс-мажоры Suits

драма

В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес

Создатель Аарон Корш

Шестнадцатая серия под названием Character and Fitness станет заключительной для шестого сезона юридической драмы. В августе канал USA продлил сериал на седьмой сезон.

Пятница, 3 марта

 
Конец сезона1
NBC
Изумрудный город Emerald City

приключения, драма, фэнтези

В ролях Винсент Д'Онофрио, Адриа Архона, Ана Улару, Оливер Джексон-Коэн, Джордан Лоугрэн, Джерран Хауэлл

Первый сезон тёмной сказки завершится десятым эпизодом под названием No Place Like Home.

Трейлеры

Воскресенье, 5 марта

 
Премьера+
FX
Вражда Feud

драма

В ролях Джессика Ланж, Сьюзен Сарандон, Кэйти Бэйтс, Альфред Молина, Элисон Райт, Кэтрин Зета-Джонс

Создатель Райан Мёрфи, Джаффе Коэн, Майкл Зэм, Тим Минеар

Первый сезон поведает о непримиримой вражде двух кинодив — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, достигшей своего пика на съёмках фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». Психологический триллер, вышедший в прокат в 1962 году, завоевал любовь публики и признание критиков и позже обрёл статус культового. Однако война главных актрис оказалась почище любого триллера и превратила их совместное пребывание на съёмочной площадке в ад.

Трейлеры

 
Премьера+
FOX
Творя историю Making History

комедия, фантастика

В ролях Адам Палли, Лейтон Мистер, Яссер Лестер, Мэтт Сервитто, Тодд Дженкинс, Марк Эшворт

Создатель Джулиус Шарп

Это история о трёх не особо дружных героях, которые путешествуют во времени, неисправимо усложняя себе жизнь в настоящем. Протагонист по имени Дэн — типичный гик, преподаватель информатики в колледже. Из-за выдающегося ума он, мягко говоря, не пользуется популярностью ни у собственных студентов, ни у коллег. Чтобы сбежать из этого жестокого мира и повстречать более приветливых людей, Дэн находит способ путешествовать во времени и с головой окунается в приключения.

Трейлеры

 
Премьера+
ABC
Эпоха за эпохой Time After Time

драма, фантастика, приключения

В ролях Фредди Строма, Джош Боуман, Генезис Родригез, Реджина Тейлор

Создатель Кевин Уильямсон

Знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс изобрёл машину времени, которую использовал его друг-хирург Джон Лесли Стивенсон, чтобы скрыться от полиции в Сан-Франциско далёкого будущего. Оказывается, Стивенсон — тот самый печально известный Джек Потрошитель, которого Уэллс, отправляясь в будущее, полон решимости отыскать и предать законному суду.

Трейлеры

 
Сезон2
NBC
Оттенки синего Shades Of Blue

боевик, детектив, драма

В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи

Создатель Эди Хасак

Главная героиня — Харли Маккорд, мать-одиночка и детектив, которой предстоит поучаствовать в операции под прикрытием, организованной отделом ФБР по борьбе с коррупцией.

Трейлеры

 
Конец сезона2
PBS
Улица милосердия Mercy Street

мини-сериал, драма, исторический

В ролях Джош Рэднор, Мэри Элизабет Уинстэд, Гэри Коул, Черри Джонс, Анна-София Робб, Кэмерон Монаган

Создатель Лиза Вулфингер, Дэвид Забель

Второй сезон исторической драмы завершится шестой серией House of Bondage. Канал PBS пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.

Трейлеры

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