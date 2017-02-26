Новые сериалы 27 февраля — 5 марта

Весеннее межсезонье делится собственным запасом многосерийных премьер. Первая неделя марта даст старт боевику «Заложница», процедуралу «Правосудие Чикаго», новой антологии Райана Мёрфи «Вражда», комедии «Творя историю» и фантастической драме «Эпоха за эпохой».
Понедельник, 27 февраля
драма, боевик
В ролях Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Бруклин Судано, Моник Габриэла Курнен, Гай Чарльз, Майкл Ирби
Создатель Александр Кэри
Сюжет сериальной «Заложницы» будет приквельной природы и расскажет о жизни бывшего спецагента Брайана Миллса до того, как он стал бывшим. Но история помолодевшего протагониста будет развиваться в наше время, и это никак не объясняется.
детектив, драма
В ролях Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бачан, Вики Макклюр, Артур Дарвилл
Создатель Крис Чибнелл
Среди пасторали приморского городка на пляже найдено тело мальчика, чья загадочная и трагическая смерть всколыхнула всю округу. Два полицейских детектива прибывают на место преступления, чтобы взяться за расследование.
Среда, 1 марта
детектив, драма
В ролях Филип Уинчестер, Карл Уизерс, Назнин Контрактор, Джоэль Картер, Райан-Джеймс Хатанака
Создатель Дик Вульф
В центре повествования находятся работники прокуратуры города Чикаго, штат Иллинойс и разнообразные судебные тяжбы, в которых они участвуют.
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
Шестнадцатая серия под названием Character and Fitness станет заключительной для шестого сезона юридической драмы. В августе канал USA продлил сериал на седьмой сезон.
Пятница, 3 марта
приключения, драма, фэнтези
В ролях Винсент Д'Онофрио, Адриа Архона, Ана Улару, Оливер Джексон-Коэн, Джордан Лоугрэн, Джерран Хауэлл
Первый сезон тёмной сказки завершится десятым эпизодом под названием No Place Like Home.
Воскресенье, 5 марта
драма
В ролях Джессика Ланж, Сьюзен Сарандон, Кэйти Бэйтс, Альфред Молина, Элисон Райт, Кэтрин Зета-Джонс
Создатель Райан Мёрфи, Джаффе Коэн, Майкл Зэм, Тим Минеар
Первый сезон поведает о непримиримой вражде двух кинодив — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, достигшей своего пика на съёмках фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». Психологический триллер, вышедший в прокат в 1962 году, завоевал любовь публики и признание критиков и позже обрёл статус культового. Однако война главных актрис оказалась почище любого триллера и превратила их совместное пребывание на съёмочной площадке в ад.
комедия, фантастика
В ролях Адам Палли, Лейтон Мистер, Яссер Лестер, Мэтт Сервитто, Тодд Дженкинс, Марк Эшворт
Создатель Джулиус Шарп
Это история о трёх не особо дружных героях, которые путешествуют во времени, неисправимо усложняя себе жизнь в настоящем. Протагонист по имени Дэн — типичный гик, преподаватель информатики в колледже. Из-за выдающегося ума он, мягко говоря, не пользуется популярностью ни у собственных студентов, ни у коллег. Чтобы сбежать из этого жестокого мира и повстречать более приветливых людей, Дэн находит способ путешествовать во времени и с головой окунается в приключения.
драма, фантастика, приключения
В ролях Фредди Строма, Джош Боуман, Генезис Родригез, Реджина Тейлор
Создатель Кевин Уильямсон
Знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс изобрёл машину времени, которую использовал его друг-хирург Джон Лесли Стивенсон, чтобы скрыться от полиции в Сан-Франциско далёкого будущего. Оказывается, Стивенсон — тот самый печально известный Джек Потрошитель, которого Уэллс, отправляясь в будущее, полон решимости отыскать и предать законному суду.
боевик, детектив, драма
В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи
Создатель Эди Хасак
Главная героиня — Харли Маккорд, мать-одиночка и детектив, которой предстоит поучаствовать в операции под прикрытием, организованной отделом ФБР по борьбе с коррупцией.
мини-сериал, драма, исторический
В ролях Джош Рэднор, Мэри Элизабет Уинстэд, Гэри Коул, Черри Джонс, Анна-София Робб, Кэмерон Монаган
Создатель Лиза Вулфингер, Дэвид Забель
Второй сезон исторической драмы завершится шестой серией House of Bondage. Канал PBS пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.