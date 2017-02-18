Потоковый сервис Hulu, выпустивший в прошлом году восьмисерийную драму «11.22.63» по одноимённому роману Стивена Кинга, продолжает сотрудничество с писателем, а также с продюсером Дж. Дж. Абрамсом. На этот раз в разработку запущен оригинальный сериал-антология под названием «Касл-Рок», которое наверняка знакомо поклонникам произведений Стивена Кинга.

Касл-Рок — место легендарное, таинственное и в реальном мире не существующее. Это населённый пункт из личной вселенной мастера ужасов, вымышленный город в штате Мэн, где происходят события многих фантастических рассказов и романов Стивена Кинга. Впервые его название упоминается в книге «Мёртвая зона» 1979 года. Предполагается, что будущая антология объединит персонажей и события, происходившие в Касл-Роке. Официальный синопсис проекта пока сохраняется в тайне.

Исполнительными продюсерами наряду с Кином и Абрамсом станут Сэм Шоу («Манхэттен») и Дасти Томасон. Производственный процесс возглавит компания Дж. Дж. Абрамса Bad Robot.

Новый проект успел обзавестись тизером с перечислением произведений Стивена Кинга из «касл-роковского цикла»: