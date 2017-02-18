Телеовощи. Выпуск 153: Изюминка-транссексуал

Видеоверсия с веб-камерами:
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Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:37 —
|Новости
|00:37:18 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:56:06 —
|«Сомнение» — 1х01 (премьера)
|01:02:40 —
|«Миллиарды» — 2х01 (премьера сезона)
|01:08:37 —
|«Улица милосердия» — 2x04
|01:16:30 —
|«Родина» — 6х04
|01:23:38 —
|«Чёрные паруса» — 4х03
|01:32:20 —
|«В розыске» — 1х02
|01:35:58 —
|«Мик» — 1x08
|01:42:57 —
|«Булл» — 1x14
|01:44:13 —
|«Мошенники» — 1х02
|01:52:52 —
|«Легион» — 1х02
|02:03:13 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x14
|02:06:59 —
|«Волшебники» — 2x03—04
|02:18:43 —
|«Тренировочный день» — 1х02
|02:20:07 —
|«Форс-мажоры» — 6х14
|02:24:37 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x06—07
|02:29:30 —
|«Бессильные» — 1х02
|02:31:27 —
|Немного о «Хитром Пите»
|02:32:45 —
|«Табу» — 1x06
|02:36:21 —
|«Пространство» — 2х03—04
|02:45:30 —
|«В четырёх стенах» — 1x12
|02:46:41 —
|«Стрела» — 5x12—13
|02:54:08 —
|«Волчонок» — 6x06 (впечатления Юрия)
|02:56:48 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x06 (впечатления Льва)
|03:04:21 —
|«Рэй Донован» — 1x05—06 (впечатления Михаила)
|03:11:49 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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Аудиоверсия:
-
- 5
- 441
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $531 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:35 —
|Новости
|00:36:16 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:54:10 —
|«Сомнение» — 1х01 (премьера)
|01:00:34 —
|«Миллиарды» — 2х01 (премьера сезона)
|01:06:11 —
|«Улица милосердия» — 2x04
|01:13:56 —
|«Родина» — 6х04
|01:20:56 —
|«Чёрные паруса» — 4х03
|01:29:28 —
|«В розыске» — 1х02
|01:35:58 —
|«Мик» — 1x08
|01:39:49 —
|«Булл» — 1x14
|01:44:13 —
|«Мошенники» — 1х02
|01:49:35 —
|«Легион» — 1х02
|01:59:23 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x14
|02:03:08 —
|«Волшебники» — 2x03—04
|02:14:24 —
|«Тренировочный день» — 1х02
|02:15:41 —
|«Форс-мажоры» — 6х14
|02:20:07 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x06—07
|02:24:52 —
|«Бессильные» — 1х02
|02:26:41 —
|Немного о «Хитром Пите»
|02:27:58 —
|«Табу» — 1x06
|02:31:28 —
|«Пространство» — 2х03—04
|02:40:22 —
|«В четырёх стенах» — 1x12
|02:41:29 —
|«Стрела» — 5x12—13
|02:48:39 —
|«Волчонок» — 6x06 (впечатления Юрия)
|02:51:12 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x06 (впечатления Льва)
|02:58:19 —
|«Рэй Донован» — 1x05—06 (впечатления Михаила)
|03:05:35 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание