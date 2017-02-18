Режиссёр Кристофер Маккуорри («Миссия невыполнима: Племя изгоев») рассказал о том, как идёт работа над «Миссией невыполнима 6»:

У нас будет нетипичное начало — не уже привычное экшен-вступление. Продать эту идею было очень сложно.

Сегодня я показал одну фотографию Тому и он сказал: «Невероятно! Хочу с этого упасть!» Да, это будет отлично выглядеть на постере — падающий с этой штуковины Том.

Я уж видел пять частей и не знаю ничего про Итана Ханта, как человека. В одном фильме вроде показали его личную жизнь, во всех остальных — другие персонажи гадают, а что на самом деле происходит в его голове. Я хочу раскрыть Итана в нашем фильме, показать эмоциональное развитие персонажа и Том по-настоящему этим проникся.

Также Маккуорри пообещал вернуть героев, которых никто не ждёт. Не так давно начали циркулировать слухи, что съёмочная команда планирует устроить небольшую заварушку в Париже. Но вряд ли протагонист сиганёт с Эйфелевой башни (банально как-то).

«Миссия невыполнима 6» выходит 27 июля 2018 года