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Детали первого сюжетного DLC к Mafia III

Успели забыть о Mafia III? Рановато. Разработчики из Hangar 13 вовсю трудятся над DLC к своему низко оценённому, но дюже прибыльному блокбастеру. Первое сюжетное дополнение выйдет уже 28 марта и будет называться Faster, Baby!. В нём Линкольну придётся объединиться со своей подругой по оружию Рокси и совместными усилиями призвать к ответу коррумпированного шерифа, терроризирующего борцов за гражданские права. При этом действие дополнения будет происходить на совершенно новой локации — Синклер Пэриш. Как и любое уважающее себя DLC, Faster, Baby! не обойдётся и без различных нововведений, таких как:

  • Замедление времени при езде;
  • Возможность закидывать преследователей взрывчаткой, не выходя из своего любимого авто;
  • Противопехотные мины;
  • Два новых автомобиля;
  • Парочка костюмов для модников;
  • Вид деятельности под названием «Травничество», который поможет игроку в развитии своей криминальной империи.

Ну и несколько слов о двух других дополнениях, которые увидят свет в скором будущем.

Второе DLC — Stones Unturned — запланировано к выходу в мае.

Когда безжалостный враг объявляется в Нью-Бордо, Линкольну не остаётся ничего иного, кроме как взять в союзники агента ЦРУ, чтобы раз и навсегда уладить конфликт, начатый в джунглях Вьетнама.

Цитата из пресс-релиза

Третье дополнение — Sign of the Times — выходит в июле.

Серия загадочных ритуальных убийств захлестнула город. По просьбе отца Джеймса, Линкольн соглашается выследить членов культа, но даже такой бравый герой не мог себе представить, в какие тёмные уголки заведёт его это задание.

Цитата из пресс-релиза
 
 
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Видео Mafia III (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Подкасты
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