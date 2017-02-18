Детали первого сюжетного DLC к Mafia III

Успели забыть о Mafia III? Рановато. Разработчики из Hangar 13 вовсю трудятся над DLC к своему низко оценённому, но дюже прибыльному блокбастеру. Первое сюжетное дополнение выйдет уже 28 марта и будет называться Faster, Baby!. В нём Линкольну придётся объединиться со своей подругой по оружию Рокси и совместными усилиями призвать к ответу коррумпированного шерифа, терроризирующего борцов за гражданские права. При этом действие дополнения будет происходить на совершенно новой локации — Синклер Пэриш. Как и любое уважающее себя DLC, Faster, Baby! не обойдётся и без различных нововведений, таких как:
- Замедление времени при езде;
- Возможность закидывать преследователей взрывчаткой, не выходя из своего любимого авто;
- Противопехотные мины;
- Два новых автомобиля;
- Парочка костюмов для модников;
- Вид деятельности под названием «Травничество», который поможет игроку в развитии своей криминальной империи.
Ну и несколько слов о двух других дополнениях, которые увидят свет в скором будущем.
Второе DLC — Stones Unturned — запланировано к выходу в мае.
Когда безжалостный враг объявляется в Нью-Бордо, Линкольну не остаётся ничего иного, кроме как взять в союзники агента ЦРУ, чтобы раз и навсегда уладить конфликт, начатый в джунглях Вьетнама.
Третье дополнение — Sign of the Times — выходит в июле.
Серия загадочных ритуальных убийств захлестнула город. По просьбе отца Джеймса, Линкольн соглашается выследить членов культа, но даже такой бравый герой не мог себе представить, в какие тёмные уголки заведёт его это задание.